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Beren Saat, Ödülünü İstanbul Üniversitesi Öğrencilerine Adadı

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Beren Saat, Ödülünü İstanbul Üniversitesi Öğrencilerine Adadı
Beren Saat, Ödülünü İstanbul Üniversitesi Öğrencilerine Adadı

İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemekhane eylemlerini duyurdukları sosyal medya hesabından, Saat'in ödül aldığı videoyu, "Mücadelemizin haklılığını, direnişimizin gerekliliğini bir kez daha görmüş olduk" mesajı ile paylaştı.

Sanatçı Beran Saat, NetFlix’de yayımlanan “Atiye” isimli diziyle Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Altınyıldız Yılın Yıldızları Ödül Töreni”nde “Onur Ödülü”ne layık görüldü. 

Saat, ödülü İstanbul Üniversitesi’nde indirimli yemek hakları için direnen öğrencilere adadı.

 

Ödül töreninde konuşan Saat, "'Onur Ödülü ile ilgili ne konuşma yapacaksın Beren?' diye kendi kendime düşündüm. Ben bu ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adamak istedim" dedi. 

Aldığı ödül sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Saat, “Bu ödülü, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği ‘onur mücadelesi’ne adadım” ifadelerini yieledi. 

Öğrenciler de sosyal medya hesabından duyurdu

İstanbul Üniversitesi öğrencileri de yemekhane eylemlerini duyurdukları Direnİstanbul Üniversitesi isimli hesaplarından Saat'in ödülü aldığı dakikaların videosunu yayınladı. Öğrenciler, videoyu, "Mücadelemizin haklılığını, direnişimizin gerekliliğini bir kez daha görmüş olduk" mesajı ile paylaştı. 

 
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