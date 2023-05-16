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SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Bergüzar Korel deprem bölgesi için yapılan yorumlara sitem etti

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Oyuncu Bergüzar Korel, seçimin ardından deprem bölgesindeki vatandaşların oy tercihleri için yapılan yorumlara sitem etti.
Bergüzar Korel deprem bölgesi için yapılan yorumlara sitem etti

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından deprem bölgesindeki vatandaşların oy tercihini sosyal medyada bazı kullanıcılar eleştirdi.

Depremzedeler için mücadele eden oyuncu Bergüzar Korel de yapılan yorumlara tepki gösterdi.

“BU YAZILANLARI HER ŞEYİNİ KAYBETMİŞ İNSANLAR OKUYOR”

Oyuncu Instagram hesabından paylaştığı yazıda “Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü! Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliği yanında olanlarız. Lütfen…” ifadelerini kullandı.

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