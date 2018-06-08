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Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği protesto edildi

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Bu kez Müslümanlar eylem yaptı.
Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği protesto edildi

Trump'ın kendilerini iftara davet etmemesini protesto eden grup Beyaz Saray'ın önünde alternatif iftar programı düzenledi.

 


ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da ilk kez düzenlediği ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelerin Washington'daki yabancı misyon temsilcilerinin katıldığı iftar programı, Amerikalı bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi.

Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği protesto edildi.

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ALTERNATİF İFTAR PROGRAMI
Hem Trump'ın İslamofobik söylemlerini hem de iftara davet edilmemelerini protesto eden grup, Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta "alternatif" bir iftar programı gerçekleştirdi.

İftar vaktinin girmesiyle önce cemaatle akşam namazını kılan 150 kadar Amerikalı Müslüman, ardından hep birlikte iftarlarını açtı.

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