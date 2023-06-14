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Biden ve Stoltenberg Beyaz Saray'da bir araya geldi

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ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da görüştü.
Biden ve Stoltenberg Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Stoltenberg ile Beyaz Saray'da görüşen Biden, NATO'daki 'liderliğinden' ötürü Stoltenberg'e teşekkür etti.

Biden, NATO müttefiklerinin hiç olmadığı kadar birleşmiş olduğunu ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıldığını söyledi.

Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Biden, İsveç'in de çok kısa sürede İttifak'a üye olmasını umduklarını kaydetti.

Biden ayrıca dün diş tedavisi nedeniyle görüşmelerinin ertelenmesinden ötürü Stoltenberg'den özür diledi.

'Ukraynalılar ilerleme kaydediyor'

Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya bugün açıkladığı askeri yardım paketi nedeniyle teşekkür etti. Ukraynalıların Rusya'ya yönelik başlattıkları karşı saldırıdan bahseden Stoltenberg, Ukraynalıların bu kapsamda "ilerleme kaydettiklerini" aktardı.

"Ukraynalılar ne kadar çok toprağı özgürleştirebilirlerse, müzakere masasında elleri o kadar güçlü olacaktır" diyen Stoltenberg, savaşı Rusya kazanırsa bunun "otoriter ülkeleri askeri güçle istediklerini elde edebilecekleri yönünde cesaretlendirebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "İsveç'i bir an önce İttifak'ın tam teşekküllü bir üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu

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