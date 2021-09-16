  • BIST 1.418,030
  • Altın 481,09
  • Dolar 8,5050
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Bilimsel Araştırma: Bitkisel beslenme Covid-19 riskini azaltıyor

» »
Bilimsel Araştırma: Bitkisel beslenme Covid-19 riskini azaltıyor
Bilimsel Araştırma: Bitkisel beslenme Covid-19 riskini azaltıyor

 

King’s College London ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, 600 bin kişinin beslenme ve sosyoekonomik verilerini inceleyerek bilimsel araştırma sonuçlarını yayınladı. İncelenen verilerde, sıklıkla bitkisel gıda tüketen kişilerin, nadiren tüketenlere göre Covid-19’a yakalanma risklerinin daha az olduğu belirtildi.

 

Bilim insanları tarafından 600 bin kişinin beslenme verileri üzerinden yapılan analiz bazlı araştırma sonuçlarına göre, bitkisel diyet uygulayanların, Covid-19’a yakalanma, yakalansa da hastalığı ağır geçirme olasılığının daha az olduğu ifade edildi.

 

Araştırma sonuçlarında, hastalığa yakalanma riskinin uygulanan diyet ve bireylerin yaşadığı bölgelerin sosyoekonomik durumlarıyla ilişkili olduğu belirtildi.

AZ SEBZE TÜKETENLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Çalışma kapsamında, pandemi öncesi beslenme alışkanlıklarıyla ilgili ankete katılanların yüzde 19’unun Covid-19’a yakalandığı aktarıldı. Araştırmanın, belirli gıdalara veya besinlere bakmak yerine, insanların nasıl beslendiklerini yansıtan daha geniş diyet kalıplarına odaklandığı ifade edildi.

Anket kapsamında, her katılımcının diyetinin değerini yansıtan bir ‘diyet kalite puanı’ oluşturuldu. Yüksek kalite puanlarına sahip diyetlerin meyve, sebze ve tam tahıllar gibi bitki bazlı gıdaların yanı sıra yağlı balıklar, daha az işlenmiş gıdalar ve rafine karbonhidratlar içerdiği belirlendi. Düşük kalite puanı ise aşırı işlenmiş gıdaların ve düşük miktarda bitkinin olduğu beslenmelerde görüldü. Araştırmacılar, en kaliteli diyeti uygulayan kişilerin, en az besleyici diyete sahip olanlara göre Covid-19’a yakalanma olasılığının yaklaşık yüzde 10 daha az olduğunu vurguladı. Bitkisel diyet uygulayan bu kişilerin, hastalığı ağır geçirme riskinin yüzde 40 daha az olduğu ifade edildi.

İncelemelerde, sosyoekonomik faktörlerin, Covid-19’un yayılmasında önemli bir etken olduğunu ifade edildi. Araştırmacılar, bu faktörlere bağlı ayrımın olmadığı koşullarda Covid-19 vakalarının yaklaşık dörtte birinin önlenebileceğini vurguladı. Uzmanlar bu kapsamda, halk sağlığının iyileştirilmesinin altını çizdi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada 90 kişide görülen tümörden kurtuldu16 Eylül 2021 Perşembe 21:45
  • Koronavirüs pandemisinde okullarda yapılması gerekenler16 Eylül 2021 Perşembe 21:15
  • Corona virüse yakalanan her 10 çocuktan biri uzun Covid’den muzdarip16 Eylül 2021 Perşembe 21:08
  • Öksürük sesinden corona virüs tespit sistemi geliştirildi16 Eylül 2021 Perşembe 21:00
  • Lenfoma erkeklerde daha sık görülüyor!16 Eylül 2021 Perşembe 20:45
  • DSÖ’den iyi haber: Covid vakalarında büyük düşüş yaşandı16 Eylül 2021 Perşembe 20:37
  • Maske takılmaması ve umursamaz davranışlar yaşama adaptasyonu zorlaştırıyor!16 Eylül 2021 Perşembe 20:30
  • Hamileler mutlaka aşı olmalı16 Eylül 2021 Perşembe 20:23
  • Ağız Kokusuna Sebep Olan 8 Neden!16 Eylül 2021 Perşembe 20:00
  • TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek16 Eylül 2021 Perşembe 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti