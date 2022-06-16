  • BIST 2.511,73
  • Altın 1013.219
  • Dolar 17.3047
  • Euro 18.0192
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı artıyor

Billim insanları evrenin bilinen en büyük kara deliğini keşfetti

» »
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, her bir saniyede Dünya büyüklüğündeki bir alanı yutan, Güneş'in 3 bin katı kütleye sahip dev bir kara delik keşfetti.
Billim insanları evrenin bilinen en büyük kara deliğini keşfetti

Yeni keşfedilen süper kütleli kara delik o kadar hızlı büyüyor ki, Samanyolu’nun tamamından 7 bin kat daha fazla parlıyor.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan 1.3 metrelik SkyMapper Güney Gökyüzü Araştırması teleskobuyla yapılan gözlemlerde son derece parlak bir kara delik keşfedildi.

Araştırma ekibinin başında bulunan Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde görevli Dr. Christopher Onken, karadeliğin ‘evrenin aşağı yukarı yarısında’ bulunduğunu belirterek, “Bu büyüyen kara delikten gördüğümüz ışığın bize ulaşması yaklaşık 7 milyar yıl sürüyor” dedi.

Büyük Patlama’nın 13 milyar 800 yıl önce gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Parlaklığının nedeni bilinmiyor

Tam adı ‘J114447.77-430859.3’ olan ancak kısaca ‘J1144’ diye adlandırılan nesnenin Samanyolu’ndaki tüm ışık kaynaklarından 7 bin kat daha fazla parlak olduğu belirtildi.

Bilim insanları, J1144’ün son 9 milyar yıllık kozmik tarihin en parlak kara deliği olduğunu kaydetti.

Benzer büyüklükte başka kara deliklerin de olduğunu söyleyen Onken, “Ancak hepsi evren tarihinde galaksiler arasındaki birleşmelerin çok daha yaygın olduğu daha eski zamanlarda olma eğiliminde” dedi.

J1144’ün bu sıradışı parlaklığının nedeni bilinmiyor. Onken, “Belki iki büyük galaksi çarpıştı ve kara deliğe doğru çok fazla miktarda gaz saçtı” tahmininde bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB İsrail ve Mısır arasında Avrupa'ya gaz tedariki için anlaşma imzalanacak15 Haziran 2022 Çarşamba 13:02
  • Stoltenberg: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız''15 Haziran 2022 Çarşamba 12:56
  • Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor15 Haziran 2022 Çarşamba 12:47
  • Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol yasağına yenisi eklendi15 Haziran 2022 Çarşamba 12:45
  • Hava kirliliği Yeni Delhi'de yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttı15 Haziran 2022 Çarşamba 12:44
  • İngiltere'den sığınmacıları Ruanda'ya gönderecek ilk uçak AİHM kararı sonrası son anda iptal edildi15 Haziran 2022 Çarşamba 12:34
  • İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem15 Haziran 2022 Çarşamba 11:00
  • Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı15 Haziran 2022 Çarşamba 10:57
  • BM üyesi 47 ülke, Sincan'daki insan hakları durumuna dair kaygıları dile getirdi15 Haziran 2022 Çarşamba 09:50
  • Kanada ve Danimarka 50 yıllık anlaşmazlığı çözdü15 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti