  • BIST 4.536,20
  • Altın 1270.516
  • Dolar 19.5138
  • Euro 21.3747
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

BM: Anne ve yeni doğan ölümleriyle mücadelede duraksama yaşanıyor

» »
Birleşmiş Milletler (BM) gebe, anne ve bebek ölümlerini azaltmadaki küresel ilerlemenin, anne ve yeni doğan sağlığına yapılan yatırımların azalması nedeniyle 2015'ten bu yana sabit kaldığını bildirdi.
BM: Anne ve yeni doğan ölümleriyle mücadelede duraksama yaşanıyor

BM tarafından “anne ve yeni doğan sağlığı ile hayatta kalma oranını iyileştirme ve ölü doğumları azaltma” başlığıyla yayımlanan raporda, bu ölümlere ilişkin son veriler ile kritik sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Rapora göre, her yıl 4,5 milyondan fazla anne ve bebek; hamilelik, doğum veya doğumdan sonraki ilk haftalarda önlenebilecek veya tedavi edilebilecek hastalık gibi nedenlerle yaşamını yitiriyor. Bu oran, her 7 saniyede bir anne veya bebeğin ölmesi anlamına geliyor. Gebeler, anneler ve bebeklerin hayatta kalmaları konusunda yapılan iyileştirmeler 2015’ten bu yana duraksarken her yıl yaklaşık 290 bin anne ölüyor ve 1,9 milyon ölü doğum yaşanıyor.
Öte yandan her yıl yaklaşık 2,3 milyon yeni doğan ölümü (yaşamlarının ilk ayında) gerçekleşiyor.

EKSİKLİKLER HAYATTA KALMA OLASILIKLARINI DÜŞÜRÜYOR

Covid-19 salgını, artan yoksulluk ve kötüye giden insani krizler, sağlık sistemleri üzerindeki olumsuz baskıları artırırken doğum ve yeni doğan sağlığı hizmetlerinde aksamalara da neden oldu.

Salgının temel sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerine ilişkin son Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) anketine göre, dünya genelindeki ülkelerin yaklaşık dörtte birinde hayati önem taşıyan gebelik, doğum sonrası bakım ve hasta çocuklara yönelik hizmetlerde kesintiler yaşanıyor. Finansman eksiklikleri ve temel sağlık hizmetlerine yapılan yetersiz yatırım, anne ve çocukların hayatta kalma olasılıklarını düşürebiliyor.

DOĞUM ÖNCESİ KONTROLLERE GİDEMİYORLAR

Yeni doğan ve anne ölümlerinin en fazla görüldüğü bölgeler olan Sahra Altı Afrika ve Orta ve Güney Asya’nın en kötü durumdaki ülkelerde, kadınların yüzde 60’ından daha azı, DSÖ’nün tavsiye ettiği doğum öncesi 8 kontrolden sadece 4’ünü yaptırabiliyor.

Rapor, bu konudaki müdahalelerin özellikle en yoksul ve riskli durumdaki kadınları hedeflemesi gerektiğini vurgularken kritik yerel planlama ve yatırımların önemine de dikkati çekiyor.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Direktörü Anshu Banerjee, “Gebeler ve yeni doğan ölümleri dünya genelinde kabul edilemeyecek kadar yüksek oranlarda. Covid-19 salgını bunların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sağlanmasında daha fazla aksamalara neden oldu” ifadelerini kullandı.

Banerjee, her kadın ve bebeğin en iyi sağlık hizmetini alması ve hayatta kalabilmesi için temel sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kemik erimesini durdurmak mümkün mü?07 Mayıs 2023 Pazar 13:28
  • Dünya çapında nadir görülen bir hastalık06 Mayıs 2023 Cumartesi 22:53
  • Çinli uzman: Koronavirüs hala tehlike06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:59
  • Ebeveynler kızgın: Çocuklara yönelik ürünlerin şeker oranı daha yüksek06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:34
  • Hafızayı güçlendiren 12 beyin egzersizi06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:01
  • DSÖ: Covid-19 küresel acil durumu sona erdi06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:34
  • Bilimsel araştırma: Düşük karbonhidratlı diyetler ölüm riskini artırıyor05 Mayıs 2023 Cuma 21:25
  • ABD, dünyanın ilk RSV aşısının kullanımını onayladı05 Mayıs 2023 Cuma 19:55
  • Alzheimer hastalarını sevindirecek buluş05 Mayıs 2023 Cuma 19:14
  • Veganlara uyarı: Et ve süt ürünlerinin tüketimi insanlar için hayati05 Mayıs 2023 Cuma 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti