Boğazköy'de Motosiklet ve Araç Çarpışması ile Girne'de Alkollü Sürücüden Kaza: İki Yaralı Var

Trafiğe İlişkin İki Ayrı Kaza: Yaralılar Var, Soruşturma Devam Ediyor

17 Nisan 2024 tarihinde yaşanan trafik kazaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin farklı noktalarında önemli yaralanmalara neden oldu. İlk kaza, saat 15:00 sıralarında Boğazköy’de Pınarbaşı kavşağı üzerinde meydana geldi. Özgür Arslan (E-20) yönetimindeki NC 484 plakalı motosiklet, dikkatsizce ve öncelik hakkı vermeden Boğazköy-Gönyeli Anayoluna giriş yaparken, anayolda seyreden Bayram Özmertdaş (E-27) yönetimindeki SS 679 plakalı çift kabin aracın önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Özgür Arslan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

İkinci kaza ise aynı gün saat 23:30 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında meydana geldi. Güzide Şemey (K-32) yönetimindeki RD 203 plakalı salon araç, 267 miligram alkollü içki tesiri altında Alsancak istikametine doğru seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu orta refüjün bordür taşlarına çarparak takla attı ve tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma da halen devam etmektedir.