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Brent petrol ne kadar?
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Para Borsa
28.08.2022 09:52
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrol ne kadar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,99 dolardan işlem görüyor.
Etiketler:
kıbrıs
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