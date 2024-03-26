  • BIST 8807.38
  • Altın 2253.619
  • Dolar 32.1688
  • Euro 34.8798
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Brüksel'de Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların satın alınması yasaklanıyor

» »
Belçika'da başkent Brüksel Belediyesi Meclisi Konseyi, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların kamu ihalesiyle satın alınmasını yasaklayan önergeyi kabul etti.
Brüksel'de Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların satın alınması yasaklanıyor

Brüksel merkezin yönetiminden sorumlu belediyenin birinci meclis üyesi Benoit Hellings'in sunduğu, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların, kamu ihale usulüyle satın alınmasını yasaklayan önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Önergede karar, "uluslararası hukuk, insan hakları, çevre hukuku, sosyal haklar ve işçi haklarına saygı göstermeyen kuruluşlara ekonomik fayda sağlanmaması" olarak gerekçelendirildi.

Daha önce de benzer içerikli bir yasa tasarısı sunulmuştu

Daha önce de Belçika Federal Parlamentosuna benzer içerikli bir yasa tasarısı sunulmuş ancak sonuç alınamamıştı.

Avrupa Birliği (AB), 2015'te işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde üretilenler ile İsrail'de üretilen malları birbirinden ayırma uygulaması başlatmıştı.

Uygulama, AB'ye üye 27 ülkede etiketleri üzerinden ürünlerin menşeini anlayabilen tüketiciye yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri boykot etme olanağı sağlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Danimarka'da, ilk kez kadınlara zorunlu askerlik geliyor; hizmet süresi 11 aya çıkacak14 Mart 2024 Perşembe 19:40
  • Fransa'da devlet kurumlarına 'benzeri görülmemiş yoğunlukta' siber saldırı12 Mart 2024 Salı 11:03
  • Yunanistan kadınların gönüllü askere alınmasını değerlendiriyor09 Mart 2024 Cumartesi 13:44
  • Yunanistan'da ilk eşcinsel evlilik: Nikahı Atina Belediye Başkanı kıydı08 Mart 2024 Cuma 12:36
  • Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu06 Mart 2024 Çarşamba 11:57
  • Yeni Zelanda Hamas'ı terör listesine aldı, Yahudi yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi29 Şubat 2024 Perşembe 20:11
  • 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı28 Şubat 2024 Çarşamba 21:05
  • AB, Frontex'in eksiklikleri nedeniyle göçmen ölümlerinde 'suç ortağı' olma riski taşıyor28 Şubat 2024 Çarşamba 19:01
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil27 Şubat 2024 Salı 10:57
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tarım fuarında protestolu karşılama26 Şubat 2024 Pazartesi 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti