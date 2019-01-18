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Bu bölgelerde elektrik kesintisi var

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Bu bölgelerde eleltrik kesintisi var
Bu bölgelerde elektrik kesintisi var

Mağusa, Lefke ve Tuzluca’da bugün elektrik kesintileri var.Mağusa I Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün n Mağusa ve civar köylerde elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrikler, Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach’de 09:00 -12:00 saatleri arasında kesik olacak.
Çalışmanın başlangıç ve bitişinde de bazı bölgelerde yaklaşık 15’er dakikalık kesintiler olacak. Bu bölgeler şöyle:

“Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve PortofinoHotel’e kadar olan bölge ve Suriçi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesi, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Karakeşlilermahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi”.

Lefke’de de bugün elektrik kesintisi var.Lefke’deki elektrik kesintisi 09:00 – 14:00 saatleri arasında Faik Ağa Sokak ve Daniş Efendi Sokak’ta yaşanacak.
Öte yandan Tuzluca köyünün kuzeyi de bugün elektrik alamayacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak kırık direk değişimi ve trafo montesinden kaynaklanacak kesinti nedeniyle Tuzluca Köyü’nün kuzeyinde yarın 08:00 ile 16:00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

 

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