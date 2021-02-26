Bu da oldu! Aynı daire müdürlüğüne 2 müdür aynı anda atandı!

İçişleri Bakanlığı’nda Plan Proje Dairesi Müdürlüğü’nde yapılan atamalarda görevden alınan müdürün yerine iki farklı kişi müdür olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı’nda Plan Proje Dairesi Müdürlüğü’nde yapılan atamalarda görevden alınan müdürün yerine iki farklı kişi müdür olarak atandı.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKRALI

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in imzalarını taşıyan atama kararnamesine göre daha önce İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü mevkiinde bulunan Ebru Çomunoğlu görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Plan ve Proje Dairesi Müdürlüğü’ne ise hem Erhan Akar hem de Elmas Kavunoğu atandı.