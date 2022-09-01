Bugün Dünya Barış Günü...

Dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi amacıyla Dünya Barış Günü Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih ilan edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise 1981 yılında 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

1 Eylül Dünya Barış günü, Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olarak barışa vurgu yapmak için ilan edildi.

Nazi ordularının Polonya'ya saldırarak dünya savaşı başlattığı tarih 1 Eylül, barışın önemini hatırlatmak için ilan edildi ve dünya çapında kutlanmaya başlandı.

Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.