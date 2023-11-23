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Burs Başvuru Sistemi, 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tekrar açılacak

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Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi’nin tekrar açılacağını duyurdu.
Burs Başvuru Sistemi, 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tekrar açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi’nin (YÖBİS) tekrar açılacağını duyurdu.

Çelebi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yükseköğrenim Burs Müracaatları hakkında açıklama yaptı.

Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi’nin tekrar açılacağını belirten Çelebi, değişiklikler sonucu burs hakkı kazanan öğrencilerin başvuru yapması gerektiğini kaydetti.

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