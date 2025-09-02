  • BIST 10877.52
  • Altın 4646.02
  • Dolar 41.153
  • Euro 48.0053
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Buse Tokyo yolcusu

» »
Elit atlet Buse Savaşkan, 13-21 Eylül’de Tokyo’da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında yarışacak.
Buse Tokyo yolcusu

Elit atlet Buse Savaşkan, 13-21 Eylül’de Tokyo’da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak.

Dünya Atletizm Şampiyonası, 13-21 Eylül tarihlerinde Tokyo’da düzenlenecek. KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan yıl içerisinde elde ettiği derecelerle bu önemli organizasyona katılmaya hak kazandı. Şampiyona ayrıca Buse’nin ilk Dünya Atletizm Şampiyonası deneyimi olacak.

KATILIM HAKKI ELDE ETTİ

Dünya Atletizm Şampiyonası’na katılacak olan atletlerin belirlendiği süreç 25 Ağustos 2024 – 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Süreç içerisinde baraj geçen veya dünya sıralamasında kota içerisinde yer alan isimler bu önemli organizasyona katılmaya hak kazandı.

Temsilcimiz Buse Savaşkan sakatlıklardan yana sıkıntılar yaşasa da yıl içerisinde elde ettiği derecelerle şampiyonaya katılım hakkı kazandı. Başta geçtiğimi yıl Paris’te düzenlenen olimpiyat oyunlarında finalde yarışması, ayrıca bu yıl Polonya’da katıldığı Opolski Festiwal yarışmasında 1.93 ile kişisel en iyi derecesini elde etmesi, Buse Savaşkan’a sıralamada önemli puanlar kazandırdı.

Buse, 36 atletin yer alacağı Dünya Atletizm Şampiyonası yüksek atlama branşına Dünya sıralamasında 23’üncü basamakta yer alarak katılım hakkı elde etti.

İZMİR’DE YARIŞACAK

Buse, Dünya Şampiyonası öncesinde Kulüpler Süper Lig final kademesinde piste çıkacak. Temsilcimiz İzmir’de başlayan finalde kulübü ENKA adına 3 Eylül Çarşamba günü saat 18.40’ta başlayacak yüksek atlama yarışmasında yarışacak. Bu yarışmanın ardından Buse, Tokyo için hazırlıklarına devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yüzmede 10 yıl sonra uzun kulvar yarışları yapılacak16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:11
  • Kıbrıs Türk ralli dünyasının önemli isimlerinden Ömer Yıldız hayatını kaybetti13 Mayıs 2025 Salı 08:44
  • Alara Avrupa Şampiyonu!03 Nisan 2025 Perşembe 11:41
  • İki Toplumdan Gençler, Barış İçin Pedal Çevirecek02 Nisan 2025 Çarşamba 08:43
  • Alara Ghaffari Yarı Finalde02 Nisan 2025 Çarşamba 08:34
  • KKTC’de yağlı güreşlerin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor17 Mart 2025 Pazartesi 12:57
  • Aren Baybars Larnaka'da ŞAMPİYON09 Mart 2025 Pazar 11:17
  • KKTC’li Boksör Sedef Nergiz, Dünya Şampiyonu’nu Mağlup Ederek Finale Yükseldi08 Mart 2025 Cumartesi 11:03
  • Demokrasi şampiyonu Selaattin oldu!03 Mart 2025 Pazartesi 15:26
  • Bilardo Büyükler Kategorisinde Şampiyon Efe Özkutaylı26 Şubat 2025 Çarşamba 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti