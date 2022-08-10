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Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödeniyor

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Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödeniyor
Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödeniyor

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Haziran ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı bulunan üreticilere 193 bin 320 TL tazminat ödendiğini duyurdu.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Haziran ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı bulunan toplam 111 üreticiye 193,320 TL tazminat ödendiğini kaydetti.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını belirten Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini bildirdi.

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