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Akansoy: CTP’nin federasyon için mücadelesi kararlılıkla devam edecek

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Lefkoşa Kuğulu Park’ta barış şarkıları söylendi, Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik kararlılık yinelendi.
Akansoy: CTP’nin federasyon için mücadelesi kararlılıkla devam edecek

Lefkoşa Kuğulu Park’ta barış şarkıları söylendi, Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik kararlılık yinelendi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılı nedeniyle “Bu Ülke Biziz, Varız, Tarih Yazarız” başlığı altında organize ettiği etkinlikler, dün Lefkoşa Kuğulu Park’ta gerçekleştirilen konserle sona erdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konserde, Let’s Sing Together Band, Deniz Tekin ve Umut Albayrak sahne aldı. Sahne alan kadın müzisyenlerle eğlenen kalabalık, “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganları da attı. 2004 yılındaki Annan Planı mitinglerinde yaptıkları sunumlarla ve konuşmalarla döneme damgasını vuran gazeteciler Cenk Mutluyakalı ile Sami Özuslu da konser öncesi sunum yaparak döneme dair anılarını paylaştılar. CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da konser öncesi yaptığı konuşmada, CTP’nin iki bölgeli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı bir federasyon için mücadeleye kararlıkla devam edeceğinin altını çizdi.

 

“Tüm çözüm güçleriyle kucaklaşarak yolumuza devam edeceğiz”

Bir haftadır çok yoğun bir şekilde Annan Planı’nın 20’nci Yılı ile ilgili etkinlikler yaptıklarını vurgulayan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Derdimiz, Kıbrıs’ta barışa varabilmek için sorgulamak, tartışmak ve yeniden anlamaktır” dedi. Çıkarılacak dersler olduğuna işaret eden Akansoy, “Geçmişte yaşananlardan ders çıkarmadan önümüzü göremeyiz” diye konuştu. Gerçekleştirdikleri etkinliklerle bir farkındalık yaratıldığının altını çizen Akansoy, CTP’nin Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı federasyon için mücadelesinin, kararlılıkla süreceğine vurgu yaptı. Asım Akansoy, “Bu konuda vereceğimiz mücadele sadece CTP’liler olarak değil, tüm çözüm güçleriyle kucaklaşarak, kararlılıkla ve cesaretle olacaktır. Yolumuza devam edeceğiz” diye ekledi.

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