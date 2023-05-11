Caesar L. Gençler Birliği -GAÜ Maçı ile Basketbol PlayOff başlıyor

Basketbol ProLig’te play-o bu gece başlıyor. Play-o’ta ilk maç bu gece İskele Spor Salonu’nda saat 19.30’da klasmanı ikinci bitiren Caesar Gençler Birliği ile üçüncü sırada yer alan Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanacak.
Diğer eşleşme olan Koopspor-Savoy Marmara’nın ilk maçı yarın akşam oynanacak. Öte yandan Basketbol U17 Erkekler Ligi’nde sezon dün gece oynanan iki maçla başladı.
Lig’de Akdeniz Spor Birliği, Girne Amerikan Üniversitesi karşısında 62- 57 kazanırken, Koopspor deplasmanda Ada karşısında 75-69 galip geldi.
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