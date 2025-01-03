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California'da küçük uçak binaya çarptı: 2 ölü, 18 yaralı

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ABD'nin Güney California bölgesinde bir ticari binaya çarpan küçük uçak, iki kişinin hayatını kaybetmesine ve 18 kişinin yaralanmasına neden oldu.
California'da küçük uçak binaya çarptı: 2 ölü, 18 yaralı

Fullerton Polis Teşkilatı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını, sekiz kişinin ise olay yerinde tedavi edilerek taburcu edildiğini bildirdi.

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğine dair bir açıklama yapmadı.

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