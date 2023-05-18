Çarpıntının sebepleri hastalık belirtisi olabilir

Kalp çarpıntısı, genellikle stres, anksiyete, aşırı kafein veya alkol tüketimi ve bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkan yaygın bir durumdur. Ancak, bu durum bazen daha ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

Kalp çarpıntısı aniden fark edilir hale gelen kalp atışlarıdır. Çarpıntı korkutucu görünebilir, ancak çoğu durumda zararsızdır ve ciddi bir problemin işareti değildir. Nadir durumlarda, tedavi gerektirebilecek düzensiz kalp atışı (aritmi) gibi daha ciddi bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir. Göğüs rahatsızlığı veya ağrı, bayılma, şiddetli nefes darlığı, şiddetli baş dönmesi gibi durumlar çarpıntıya eşlik ediyorsa acil tıbbi yardım alın… Şimdi, Çarpıntı nasıl geçer? Kalp çarpıntısı anında ne yapılmalı?

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kalp atışlarının bireyi rahatsız edecek şekilde hızlandığı veya düzensizleştiği durumlar basit olarak “kalp çarpıntısı” olarak adlandırılır. Kalp atım sayısı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bazı insanlarda bu sayı dakikada 80 civarı iken bazılarında nabız sayısı 100 civarında olabilir. Fiziksel aktivitelerde ise bu sayı (spor yapmak, merdiven çıkmak gibi) 120 seviyesine çıkabilir. Genelde kalp atışının dakikada 140 atımın üstüne çıktığı durumlar kalp çarpıntısı olarak ifade edilir. Kalp çarpıntısı yaşandığı anda evde var olan ve nabız ölçen bir aletle veya el bileğinin iç kısmına parmak bastırılarak nabız sayısının tespit edilmesi gerekir.

KALP ÇAPRPINTISININ NEDENLERİ

“Taşikardi” olarak da bilinen kalp çarpıntısının pek çok farklı sebebi olabilir. Bunlar:

– Stresli hayat tarzı

– Aşırı fiziksel aktivite

– Kansızlık, tiroid rahatsızlığı

– Bazı psikiyatrik rahatsızlıklar

– Başka rahatsızlıkların tedavisi için kullanılan ilaçların yan etkileri

– Kafeinli içeceklerin ve alkolün aşırı tüketimi

Kalp çarpıntısını hafifletmeye yardımcı olabilecek birkaç yöntem vardır:

Derin Nefes Alın: Derin nefes alıp vermek, vücudunuzun rahatlamasına ve kalp atış hızınızın düşmesine yardımcı olabilir.

Stresi Azaltın: Meditasyon, yoga ve diğer rahatlama teknikleri, çarpıntıları tetikleyebilecek stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Kafeini Azaltın: Kafein, kalp atış hızınızı hızlandırabilir. Eğer çarpıntınız varsa, kafein tüketimini azaltmayı düşünün.

Alkol ve Sigaradan Kaçının: Hem alkol hem de sigara, kalp atış hızınızı hızlandırabilir ve çarpıntıya neden olabilir.

Düzenli Egzersiz Yapın: Kalp sağlığınızı iyileştirmek ve çarpıntıları önlemek için düzenli egzersiz yapın.

Ancak, kalp çarpıntısı anında hızlı bir çözüm arıyorsanız, aşağıdaki teknikler yararlı olabilir:

Valsalva Manövrası: Burnunuzu kapatarak hafifçe nefes verin ve birkaç saniye bu durumda kalın. Bu manövra, sinir sisteminiz üzerinde bir etki yaratır ve kalp atışınızı yavaşlatır.

Soğuk Su: Yüzünüzü soğuk suyla yıkamak veya bir bardak soğuk su içmek, kalp atış hızınızı yavaşlatan “dalış refleksini” tetikleyebilir.

Derin Nefes: Derin ve yavaş nefes almayı deneyin. Bu, vücudunuzun rahatlamasına yardımcı olabilir ve kalp atış hızınızı yavaşlatır.