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Çavuşoğlu: Sadece GCE A-LEVEL sınav sonuçlarıyla TC üniversitelerine kabul alma olanağı yaratıldı

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sadece GCE A-LEVEL sınav sonuçlarıyla TC üniversitelerine kabul alma olanağı da yaratıldığını açıkladı.
Çavuşoğlu: Sadece GCE A-LEVEL sınav sonuçlarıyla TC üniversitelerine kabul alma olanağı yaratıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC uyruklu öğrencilerin GCE A-LEVEL sınav sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerine kabul almasıyla ilgili farklı uygulamaların ortadan kalktığını, sadece GCE A-LEVEL sınav sonuçlarıyla TC üniversitelerine kabul alma olanağı da yaratıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, sorunun çözümü için gösterdikleri hassasiyet için YÖK Başkanlığı’na teşekkür ederek, sonucun ülke ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Çavuşoğlu, YÖK ile yaptıkları görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı:

 “Bilindiği üzere, uzun zamandır tartışma konusu olan TR-YÖS sınav sonuçlarıyla “Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kontenjanlarından Yararlanabilmesi” konusu GCE A-LEVEL sonuçlarına sahip öğrencilerimiz, velilerimiz ve ülkemiz için ciddi anlamda tedirginlik yaratmıştı.

Yine Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin konuyla ilgili farklılık gösteren uygulamaları söz konusuydu. Üniversitelere göre farklılık gösteren uygulamalar; GCE A-LEVEL sonuçlarına sahip öğrencilerimiz için bazı belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile yapmış olduğumuz girişimler kabul görerek, konuyla ilgili başarılı bir sonuç elde edilmiştir.

Bu bağlamda YÖK Başkanlığı; KKTC uyruklu öğrencilerin “Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kontenjanlarından Yararlanabilmesi” adına GCE A-LEVEL sınav sonuçlarının kullanılması ve GCE A-LEVEL sınav sonuçlarına sahip KKTC uyruklu öğrencilerin tüm üniversitelerde standart olan bir uygulama ile TR-YÖS koşulu aranmadan, GCE A-LEVEL sonuçlarıyla T.C. Üniversitelerine kabul alması ve yerleştirilmesi konularında tüm üniversitelere duyuru yapmıştır.

YÖK Başkanlığının üniversitelere yapmış olduğu duyuruda; “Yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki programlarda kendi imkanları ile öğrenim görecek adaylar için Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca ayrılan yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına, söz konusu KKTC uyruklu adayların sadece GCE A-LEVEL sonuçları ile başvurabildikleri göz önüne alınarak anılan adaylardan GCE A-LEVEL sınav sonuçları dışında TR-YÖS sonuçlarının aranmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi” hususuna vurgu yapılmıştır.

Yapığımız girişimler sonrasında YÖK Başkanlığı tarafından yapılan bu duyuru ile tekrardan vurgulamak isterim ki, KKTC uyruklu öğrencilerimizin GCE A-LEVEL sınav sonuçları ile T.C Üniversitelerine kabul alma konusunda yaşanan farklı uygulamalar ortadan kalkmıştır. Ayrıca sadece GCE A-LEVEL sınav sonuçları ile T.C Üniversitelerine kabul alma olanağı yaratılmıştır.

Sorunun çözümü için gösterdikleri hassasiyet için YÖK Başkanlığına teşekkür eder, elde edilen sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diler ve tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.”

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