ChatGPT'nin başı dertte: Telif hakkı davası açıldı

New York Times, OpenAI ve Microsoft'a telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı.

Bu davada, The New York Times'ın milyonlarca makalesinin OpenAI ve Microsoft tarafından yaratılan ve ChatGPT'yi de içeren sohbet robotlarını eğitmek için kullanıldığı ve bu robotların şu anda bir bilgi kaynağı olarak gazeteyle rekabet ettiği iddia ediliyor.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE DAVA AÇAN İLK MEDYA KURULUŞU



The Times, ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının yaratıcıları olan şirketlere, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle dava açan ilk büyük Amerikan medya kuruluşu oldu.

Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, The Times tarafından yayınlanan milyonlarca makalenin, artık güvenilir bilgi kaynağı olarak haber kuruluşuyla rekabet eden otomatik sohbet robotlarını eğitmek için kullanıldığı iddia ediliyor.

Davada kesin bir parasal talep belirtilmiyor ancak "milyarlarca dolarlık yasal ve fiili tazminat" ile The Times'ın telif hakkıyla korunan materyallerini kullanan chatbot modellerinin ve eğitim verilerinin imha edilmesi isteniyor.

İÇERİĞİNİ ÖDEME YAPMADAN KULLANMAKLA SUÇLUYOR

The Times, dava ettiği yapay zeka geliştiricisi şirketleri gazetenin yerine geçecek ürünler yaratmak için içeriğini ödeme yapmadan kullanmakla, potansiyel olarak izleyicileri ve geliri saptırmakla suçluyor.

Dava dilekçesinde ayrıca, yapay zeka tarafından üretilen yanlış bilgiler nedeniyle The Times'ın markasına gelebilecek potansiyel zararın altı çiziliyor ve bağımsız gazeteciliğin korunmasının önemi vurgulanıyor.