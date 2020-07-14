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Chicago Maratonu Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

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Chicago Maratonu Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
Chicago Maratonu Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

2020 Chicago Maratonu organizasyon ekibinden yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma endişesi nedeniyle bu yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Chicago Maratonu'nun iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

Yarışa katılacak sporcuların haklarının korunacağı ve sonraki üç yıl içinde maratona katılabilecekleri de vurgulandı.

Salgın nedeniyle bu yıl Chicago'nun yanı sıra New York ve Boston gibi yılın önemli maraton yarışları da iptal edilmişti.

Dünyadaki Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de bugüne kadar 3 milyon 454 bin 259 kişi yeni tip Koronavirüse yakalanırken, salgında ölenlerin sayısı 138 bin 20'ye yükseldi.

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