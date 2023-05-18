Cinsel açıdan en özgür şehir belli oldu

Almanya merkezli Lust dergisinin yayınladığı bir listeye göre, cinsel açıdan en özgürlükçü kent seçilen Köln; Amsterdam, New York, Los Angeles gibi metropolleri geride bıraktı.

Times’ın haberine göre, dergi, listenin birincisi için, “Köln, karnavalı ve katedraliyle dünyaca ünlüdür. Ama bu kozmopolit, hoşgörülü şehrin birçok sakini için seks yeni din.” ifadelerini kullandı.

Bir milyonun biraz üzerinde bir nüfusu bulunan şehirde düzenlenen yılda 23 LGBTİ etkinliği, dört büyük onur yürüyüşü ve 17 gay barı ile 19 erotik dükkanı, birinciliği elde etmesini sağladı.

Dergi, “Ren kıyısındaki şehir, özellikle cinsel anlamda gerçek bir özgürlük ve açıklık modelidir. Bölge sakinleri de, değerlerini paylaşan benzer düşüncelere sahip ziyaretçileri yürekten karşılar. Eşitlik konusunda ısrar etmek yerine, Köln herkesin benzersizliğini kutluyor.” dedi.

GEÇMİŞ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Şehir, 1950’lerde Almanya eski şansölyesi Konrad Adenauer yönetiminde, eşcinsel çiftler arasındaki “zina”nın hâlâ hapis cezasıyla cezalandırıldığı ve Köln’ün Katolik başpiskoposu Kardinal Josef Frings’in nudistlere karşı ulusal bir haçlı seferine önderlik ettiği, Adenauer yönetimindeki katı ahlaki ikliminden bu yana çok yol kat etti.

Bugün eşcinsel çiftler Almanya’da evlenebiliyor, federal hükümet insanların resmi olarak cinsiyetlerini istedikleri zaman değiştirmelerine izin vermeye hazırlanıyor ve kürtaj sıkı bir şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen, HIV’e karşı doğum kontrol ve koruyucu ilaçlara erişim çok kolay.

Şu anda sosyal demokrat partilerin hakimiyetinde olan Köln belediye meclisi, 2010’dan beri özel bir “LGBTİ ofisi”ne sahip.

NEW YORK BİRİNCİLİĞİ KAYBETTİ

Lust dergisi, her ülkedeki yasal duruma ve her şehirdeki kişi başına düşen gay barların, erotik dükkanlarının ve queer etkinliklerinin sayısına dayalı olarak yüz puanlık bir liste derledi.

Listede, Kaliforniya’daki West Hollywood ikinci sırada yer alırken, onu Amsterdam, Madrid ve Berlin izledi. New York geçen yılki sıralamada birincilikten 11. sıraya gerilerken, Londra ise 14. oldu.