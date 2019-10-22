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CMIRS Anketine göre seçmenin 3'te 1'i sandığa küs!

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CMIRS Anketine göre seçmenin 3'te 1'i sandığa küs!
CMIRS Anketine göre seçmenin 3'te 1'i sandığa küs!

CMIRS Eylül 2019 anketine göre Akıncı’nın oylarında bir önceki CMIRS anketine göre düşüş var iken Erhürman’ın oyları ise yükseliyor.

Kıbrıs Gazetesi'nde bugün yayımlanan ankete göre seçmenlerin  %28,6’sı  oy kullanmam, kararsızım ve diğer seçeneklerini işaretledi.

Ankete göre sıralama ise Akıncı, Erhürman , Hasipoğlu ve Denktaş şeklinde oldu.

 

Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...

Kıbrıs Gazetesi'nde bugün yayımlanan CMIRS Eylül 2019 anketine göre Sandığa gitmeyenlerin oranı artıyor.

Olası bir seçimde sandığa gitmeyecekler %27'ye yükseldi.

İşte son anket.. Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...

Bugün yayımlanan CMIRS Eylül 2019 anketine göre Sandığa gitmeyenlerin oranı artıyor.

Olası bir seçimde sandığa gitmeyecekler %27'ye yükseldi.

 

İşte anket sonuçları;

UBP %24,71

CTP  %11,9

DP %3,66

HP %2,29

TDP %1,37

YDP %0,46

Kararsızlar %13,5

Karma Oy %10,53

Sandığa gitmeyecek %27

Diğerleri  %4,58

İlgili Haber: İşte son anket.. Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...

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