Çok hızlı bulaşıyor! Elinizi en az 20 saniye köpürtmezseniz…

Virüsler hayatın her alanında insan sağlığını tehdit ediyor. Tuvalet ise en riskli alanlardan biri...

Sağlığımızı korumak ve hastalıkların yayılmasını önlemek için iyi hijyen uygulamaları şarttır. Hijyenin kritik bir rol oynadığı alanlardan biri de tuvalet kullanımıdır.

Tuvaleti kullanırken ve sonrasında uygun hijyeni sağlamak hastalıkların yayılmasını önlemek için çok önemlidir.

El yıkama: Tuvaleti kullandıktan sonra ellerinizi daima su ve sabunla yıkayın. Ilık su kullanın ve ellerinizi en az 20 saniye boyunca iyice köpürtün, parmaklarınızın arasını ve tırnaklarınızın altını temizlediğinizden emin olun. Doğru el yıkama zararlı bakteri ve virüslerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Klozet kapağı: Bakteri ve mikrop barındırabileceğinden klozet kapağı ile doğrudan temastan kaçının. Klozet kapağı örtüsü kullanabilir veya oturağa tuvalet kağıdı sererek bir bariyer oluşturabilirsiniz.

Sifon: Herhangi bir atığı ortadan kaldırmak ve temizliği korumak için kullanımdan sonra sifonu çekmeyi unutmayın.

Kişisel hijyen: Tuvaleti kullandıktan sonra kendinizi düzgün bir şekilde silerek kişisel hijyeninizi koruyun. Genital bölgeyi temizlemek için tuvalet kağıdı veya ıslak mendil kullanın, bakterilerin anüsten üretraya (kadınlarda) veya cinsel organlara yayılmasını önlemek için önden arkaya doğru silin.

El dezenfektanları: Sabun ve su yoksa, ellerinizi dezenfekte etmek için en az yüzde 60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanları kullanın. Ancak, el dezenfektanları düzenli el yıkamanın yerine geçmemelidir.

Tuvaleti kullanırken uygun hijyen uygulamalarını ihmal etmek, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların yayılmasına neden olabilir:

Gastrointestinal enfeksiyonlar: Yetersiz el yıkama, mide enfeksiyonları, ishal ve kusmaya neden olabilen E. coli, Salmonella ve norovirüs gibi patojenlerin bulaşmasına neden olabilir.

İdrar yolu enfeksiyonları: Yanlış silme veya dışkıdan kirlenme gibi yetersiz kişisel hijyen, özellikle kadınlarda enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Solunum yolu enfeksiyonları: Kötü el hijyeni, grip ve soğuk algınlığı gibi solunum yolu virüslerinin yayılmasını kolaylaştırabilir, çünkü bu patojenler kontamine yüzeylere dokunarak ve ardından yüze dokunarak bulaşabilir.

Hepatit A: Bu viral enfeksiyon, genellikle tuvaleti kullandıktan sonra yetersiz el yıkama uygulamaları nedeniyle fekal-oral bulaşma yoluyla bulaşabilir.