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Corbin ve Emanuel, Koopspor’da

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Basketbol ProLig’in başlamasına kısa bir süre kala Koopspor kadrosunu 2 yabancı oyuncu ile takviye etti.
Corbin ve Emanuel, Koopspor’da

Açılış Kupasını Ceasar Larnaka Gençler Birliği’ne kaptıran Koopspor lig için oyun kurucu poziyonunda oynayan TyrellCorbin’I renklerine bağladı.
Kırmızı lacivertliler ayrıca eski oyuncusu Emmanuel Paye’yi de yeniden kadrosuna kattı.

Tonguç Kotak

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