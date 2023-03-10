Corbin ve Emanuel, Koopspor’da

Açılış Kupasını Ceasar Larnaka Gençler Birliği’ne kaptıran Koopspor lig için oyun kurucu poziyonunda oynayan TyrellCorbin’I renklerine bağladı.
Kırmızı lacivertliler ayrıca eski oyuncusu Emmanuel Paye’yi de yeniden kadrosuna kattı.
Tonguç Kotak
Açılış Kupasını Ceasar Larnaka Gençler Birliği’ne kaptıran Koopspor lig için oyun kurucu poziyonunda oynayan TyrellCorbin’I renklerine bağladı.
Kırmızı lacivertliler ayrıca eski oyuncusu Emmanuel Paye’yi de yeniden kadrosuna kattı.
Tonguç Kotak
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