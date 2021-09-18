  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Corona virüs, hamilelerde yüzde 70 daha ağır seyrediyor

» »
Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, hamilelerin mutlaka aşı olmaları gerektiğinin altını çizdi.
Corona virüs, hamilelerde yüzde 70 daha ağır seyrediyor

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, hamilelerin mutlaka aşı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Hamilelerin aşı olmasını önerdiklerini ifade eden Doğan, “Biz hamilelerin aşı olmasını öneriyoruz. Neden öneriyoruz? Covid hastalığı hamile bayanlarda hamile olmayan bayanlara göre daha ağır seyredebilmekte. Bunda hamileliğin getirmiş olduğu fizyolojik değişikliğin büyük katkısı var. Elde edilen verilere göre, Covid hastalığı hamile bayanlarda hamile olmayan bayanlara oranla yüzde 70’lere varan oranda daha ağır seyredebilmekte. Daha fazla akciğer tutumu, daha fazla ağır zatürre ile karşı karşıya kalabilmekteyiz” diye konuştu.

“HAMİLELERE AŞI ÖNERİYORUZ”

Hastanelerinde yatan anne adaylarında bu durumun örneklerini gördüklerini kaydeden Doğan, “Bunun örneklerini kendi hastanemizde de yaşadık. Yoğun bakıma yatırmak zorunda kaldığımız çok çetin mücadeleler veren hamile hastalarımız oldu. Bunların bir kısmı da bu süreçte maalesef bebeklerini kaybettiler. Bu nedenle biz mutlak surette hamile bayanlara özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve enfeksiyon hastalıkları derneklerinin de önerilerini katarak aşı olmalarını öneriyoruz. İlk 12 haftada tercih hastaya bırakılmakta ama devam eden süreçte kesin bir öneri bulunmaktadır. Öncelikle tekrar ifade ediyorum aşı olmalarını öneriyoruz. Eğer aşı olmayacaklarsa bulaş riskini azaltan temel davranışlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını öneriyoruz. Özellikle kalabalık ortamlardan uzak durmalılar, toplu taşıma AVM gibi insanların yoğun bulunduğu alanlara girmekten sakınmalılar” diye konuştu.

“RİSK ARTMAKTA”

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Dr. Cem Yener, hamilelerin mutlaka Covid-19 aşısı olması gerektiğini belirterek, aşının anne karnındaki bebeğe herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını söyledi. Yener, “Şu ana kadar yapılan aşılar da ne anne ne de bebeklerde bir yan etki göstermedi. Tüm gebelerimize aşı öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de tüm gebelere aşı önermekte. Aşı önemli çünkü Covid-19 enfeksiyonu gebelikte çok daha ağır seyretmekte. Bunlar nedir? Yoğun bakıma yatış oranı artmakta, zatürre oranı artmakta ve bunların da neticesinde maalesef erken doğum riski artmakta” dedi.

“12 HAFTADAN SONRA AŞI OLUN”

Hamilerin aşı olmaması durumda büyük riskler ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Yener, “12’nci haftadan sonra tüm gebelere aşı önerilmektedir. Olmazsa riski, yoğun bakıma yatış oranı artıyor, zatürre oranı artıyor, anne ve bebek ölümü riski maalesef artmakta. Şu anda hastanemizin yoğun bakımında 2 aşı olmamış gebemiz yatmakta. 3 tane mutlaka yapmamız gereken altın kuralımız var. Temizlik, sosyal mesafe ve maske bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor” diye konuştu. (DHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekrarlayan karın ağrılarına dikkat: FMF habercisi olabilir17 Eylül 2021 Cuma 22:15
  • Cep telefonu ile tuvalete girenler dikkat!17 Eylül 2021 Cuma 22:00
  • “Oyun oynanan çocuğun öz güveni daha yüksek”17 Eylül 2021 Cuma 21:45
  • Felcin en önemli nedeni yüksek tansiyona dikkat!17 Eylül 2021 Cuma 21:30
  • Çocukların yeme alışkanlığını düzeltecek 9 öneri17 Eylül 2021 Cuma 21:15
  • ABD'de çocuklarda görülen obezite, Covid-19 salgını döneminde tehlikeli rakamlara ulaştı17 Eylül 2021 Cuma 21:00
  • Bu belirtilere dikkat; demir eksikliği olabilir17 Eylül 2021 Cuma 20:45
  • Türk Toraks Derneği inaktif CoronaVac aşısının etkilerine ilişkin iki çalışma yaptı17 Eylül 2021 Cuma 20:30
  • Menopozun belirtileri ve etkileri nelerdir?17 Eylül 2021 Cuma 20:15
  • Uzmanı uyardı: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün17 Eylül 2021 Cuma 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti