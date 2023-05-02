Covid-19 pandemisi gençlerde yeme bozukluğu yarattı

Yapılan bir çalışmaya göre, Covid-19 pandemisinin ardından gençler arasında yeme bozukluğu vakalarının yükseldiği ortaya çıktı.

Trilliant Health’in yeni verilerine göre, 2018 ile 2022 arasında yeme bozukluğu teşhislerinde, 18 yaşın altındaki Amerikalılarda %107,4’lük bir artış görüldü. Bu yaş grubundaki gençlerin sosyal medyayı 24 saat aktif kullandığı ve sağlıklarının da bundan etkilendiği belirtildi.

New York Post’un haberine göre, uzmanlar, yeme bozukluklarıyla bağlantılı olarak kaygı ve depresyon vakalarının da aynı dönemde arttığını vurguladı.

Rapor, geçen yıl ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden alınan ve yeme bozukluğu olan ergen kızların acil servis ziyaretlerinin pandemi sırasında iki katına çıktığını ortaya koyan bulgularını yineledi.

Şimdi uzmanlar, vakaların akın akın geldiğini ve “her zamankinden daha hasta” olduklarını söylüyor.

GENÇLERİN YÜZDE 22’SİNDE YEME BOZUKLUĞU BELİRTİSİ VAR

Boston Çocuk Hastanesi’nin yeme bozukluğu programı direktör yardımcısı Melissa Freizinger, NBC News’e “Çocuklar iyi değil. Pandemi başlayıp ilerledikçe, ‘Ah, 2022’de daha iyi olacak. Ah, 2023’te daha iyi olacak. Ama olmadı’ diye düşünmeye devam ettik.” açıklamasında bulundu.

Trilliant Health’in yeni raporuna göre, Nisan 2022’ye kadar “sağlık davranışı hacimleri” pandemi öncesi sayıların %18 üzerine çıktı.

Şubat ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, çocukların ve ergenlerin şaşırtıcı bir şekilde %22’si yeme bozukluğu belirtileri gösteriyor. Trilliant Health’e göre artış, artan sosyal medya kullanımıyla aynı zamana denk geldi.

Raporda, “Pandeminin başlangıcından bu yana, 18 yaşın altındaki hastalar arasında yeme bozuklukları, depresif bozukluklar ve kendine zarar verme, genel nüfustan daha yüksek oranlarda arttı ve bu da artan sosyal medya kullanımıyla ilişkilidir” deniyor.

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI KÖTÜ ETKİLİYOR

Common Sense Media tarafından yapılan bir anket, gençlerin %84’ünün YouTube, Snapchat ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarını kullandığını bildirdi.

Cincinnati Children’s’ta bir ergen doktoru olan Dr. Jessica Lin, NBC News’e “Uygulamaların kullandığı algoritmaların gençleri hedef aldığını ve gördükleri içeriği daha aşırı hale getirdiğini görüyoruz” dedi.

Lin, “Genç bir kullanıcı, karantina sırasında evde egzersiz videoları arıyorsa, algoritma birdenbire egzersiz ve diyet içeriğiyle ilgilendiklerini söylüyor ve bu içerik görünmeye ve kötüleşmeye devam ediyor” diye ekledi.

DÜŞÜK KALORİLİ “BİR GÜNDE NE YİYORUM” VİDEOLARI…

Geçmiş raporlar da, sosyal medya uygulamalarının genel olarak zihinsel sağlık sorunlarını, özellikle de yeme bozukluklarını şiddetlendirdiğini öne sürmüştü.

2021’de Instagram’ın her üç genç kızdan birinin gözünde kendi vücut imajını kötüleştirdiği söylendi. Ardından, “vücut kontrolü” kliplerinin ve düşük kalorili “bir günde ne yiyorum” videolarının kol gezdiği TikTok geldi.

Ulusal Anoreksiya Nervoza ve İlişkili Bozukluklar Birliği’ne göre, yeme bozuklukları küresel nüfusun tahminen %9’unu etkiliyor ve 28 milyondan fazla Amerikalının yaşamlarında bir yeme bozukluğu geliştirmesi bekleniyor.