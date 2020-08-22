  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Covid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı

» »
Covid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
Covid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 22 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 939'a çıktı.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Covid-19 tespit edilen 79 bin 851 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı 19'unun durumu ağır olmak üzere 454 olarak açıklandı.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı irtibatlı 332 Covid-19 vakası saptandı.

Yurt içi kaynaklı 315 yeni vakadan 127'si başkent Seul'de tespit edildi.

Covid-19 salgınında toplam vaka sayısının 17 bin 2'ye yükseldiği ülkede şimdiye kadar virüsün tespit edildiği 14 bin 169 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 309 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore'de 29 Şubat'ta 909 yeni Covid-19 vaka tespit edilmiş, günlük vaka sayıları o tarihten itibaren istikrarlı şekilde azalarak tek basamaklı rakamlara kadar inmişti.

Ülkede günlük vaka sayısı 14 Ağustos'tan itibaren yeniden üç basamaklı değerlere çıkarken, son 9 günde 2 bin 232 yeni vaka tespit edildi.

Vakalardaki yeni artışta başkent Seul ve çevresindeki Gyeonggi eyaletinde faaliyet gösteren bazı kiliselerin cemaatleri içindeki yayılmanın etkisi oldu.

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul’deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının dün itibariyle 723'e yükseldiği ifade edilmişti.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, ülke genelinde salgın endişelerinin yaşandığı bir dönemde kilisenin, üyelerine yönelik yapılan Covid-19 testleri konusunda gerçek bilgileri paylaşmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada’da Covid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı21 Ağustos 2020 Cuma 12:50
  • Rusya'da Covid-19 vakası sayısı 1 milyona yaklaştı21 Ağustos 2020 Cuma 11:22
  • Nijerya'nin Ondo Eyaletinde 63 Kişi Lassa Ateşinden Öldü21 Ağustos 2020 Cuma 10:18
  • Afrika’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bini aştı21 Ağustos 2020 Cuma 09:19
  • Araştırma: Çok porno izleyen erkekler daha fazla ereksiyon problemi yaşıyor olabilir20 Ağustos 2020 Perşembe 23:02
  • "Aşırı dezenfektan kullanımı egzamaya yol açıyor"20 Ağustos 2020 Perşembe 22:45
  • Düzelmeyen boğaz enfeksiyonuna dikkat !20 Ağustos 2020 Perşembe 22:31
  • İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir20 Ağustos 2020 Perşembe 22:03
  • Koronavirüsün akciğerlerde yaptığı tahribat tomografi görüntülerinde20 Ağustos 2020 Perşembe 21:46
  • Diyabetlilere 'ayak yarasına dikkat edin' uyarısı20 Ağustos 2020 Perşembe 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti