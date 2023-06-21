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COVID sonrası korkutan tablo… Kendilerine zarar veriyorlar

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Yeni bir araştırmaya göre; 13 ila 16 yaş arasındaki genç kızlarda yeme bozukluğu ve kendine zarar verme oranları pandeminin başlangıcından bu yana yüzde 42 arttı.
COVID sonrası korkutan tablo… Kendilerine zarar veriyorlar

2019 yılının son aylarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün etkileri devam ediyor. Pandemi ile beraber yaşanan kısıtlamaların, sosyal izolasyonun özellikle gençlerde ve çocuklarda çok daha büyük etkileri oldu.

Yeni bir araştırmaya göre de genç kızlar arasında yeme bozuklukları ve kendine zarar verme, son üç yılda artış gösterdi.

Bulimia ve anoreksiya gibi rahatsızlıklara sahip 13 ila 16 yaşındakilerin sayısı şu anda Mart 2020’ye göre yüzde 42 daha yüksek. Bununla birlikte, kendine zarar verenler de aynı dönemde üçte bir oranında (yüzde 32) artış gösterdi.

Uzmanlar bu artışlarda sosyal izolasyonun, değişen rutinlerden kaynaklanan kaygının, eğitimin aksamasının ve sağlıksız sosyal medya etkisinin sorumlu olabileceğini belirtiyor.

GERÇEK RAKAMLARIN DAHA YÜKSEK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Manchester Üniversitesi, Keele Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi’nden araştırmacılar ve akıl sağlığı araştırma kuruluşu The McPin Foundation’ın beraber yaptığı araştırmada pandemiden beri, yeme bozukluklarının özellikle 13-16 yaşlarındaki genç kızlarda görüldüğü ortaya çıkıyor. Araştırma bulgularına göre, erkeklerde benzer bir artış görülmedi.

Ayrıca araştırmaya göre yeme bozukluğu sorunu yaşayanların genel olarak varlıklı ailelere sahip genç kızlar olduğu görüldü.

Manchester Üniversitesi’nden Dr Pearl Mok, gerçek rakamların muhtemelen daha da yüksek olacağını ve birçok olayın rapor edilmediğine de dikkat çekiyor.

Yeme bozukluğu yardım kuruluşu Beat’ten Tom Quinn ise şunları söyledi: “Bu rakamlar ne yazık ki şaşırtıcı değil; pandeminin en yoğun olduğu dönemde yardım hattı hizmetlerimize olan talebin yüzde 300 arttığını gördük ve bu talep hâlâ yüksek. Ayrıca NHS’nin her zamankinden daha fazla çocuğu ve genci tedavi ettiğini ve sağlık profesyonellerinin büyük bir baskı altında olduğunu biliyoruz.”

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