CTP, 15 bölgedeki belediye başkan adaylarını belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 24 Haziran’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik belediye
başkan adayı belirleme çalışmalarında sona yaklaştı.
Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, seçimlerde 16 bölgede belediye başkan adayı
gösterecek olan CTP, önceki gün Birol Karaman’ın Girne Belediye Başkan adaylığını onayladı.
Buna göre belirlenmiş belediye başkan adayları şöyle:
Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkan adayı Hulisi Manisoy, Akıncılar
Belediye Başkan adayı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, Serdarlı
Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif, Dikmen
Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Lefke Belediye
Başkan adayı Aziz Kaya, Dipkarpaz Belediye Başkan adayı Suphi Coşkun, Yeni Boğaziçi Belediye
Başkan adayı Sertaç Yalçın, Mehmetçik Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Mağusa Belediye
Başkan adayı Erol Adalıer, Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkan
adayı Birol Karaman.
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