Şenkul: Kervansaray Plajı bir yere gitmediği gibi, Karakum plajının kullanımını da merkezi idare bize verdi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Kervansaray ve Karakum plajları konusuna değindi.

Şenkul;

“Belediye, memleket meseleleri derken an itibarı ile Lefkoşa’dan Girne’mize dönüyoruz.

Yolda sosyal medyaya göz atarken 2 haber gözüme takıldı.

1-Fenerbahçe berabere kalmış ve şampiyonluğu büyük oranda kaybetmiş.

2-Kervansaray plajı birilerine peşkeş çekiliyormuş.

Arkadaş her mayıs aynı haberleri duymak zorunda mıyız ?

İşin şakası bir yana, Kervansaray Plajı bir yere gitmediği gibi, Karakum plajının kullanımını da merkezi idare bize verdi. Bu vesile ile hükümete de teşekkürümüzü iletelim.” ifadelerine yer verdi.