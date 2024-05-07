  • BIST 10267.09
  • Altın 2407.339
  • Dolar 32.2208
  • Euro 34.7162
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Hava açık ve az bulutlu

» »
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 7-13  Mayıs tarihleri arasında ise bölgenin, genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk yarısında ılık ve nemli, ikinci yarısında ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği
Hava açık ve az bulutlu

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 7-13  Mayıs tarihleri arasında ise bölgenin, genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk yarısında ılık ve nemli, ikinci yarısında ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini kaydetti.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 30-33 ºC ve sahillerde 26-29 ºC, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 26-29 ºC ve sahillerde 22-25 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarın ve çarşamba günü sağanak bekleniyor29 Nisan 2024 Pazartesi 08:53
  • Hava durumu raporu27 Nisan 2024 Cumartesi 19:49
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor26 Nisan 2024 Cuma 09:09
  • Güzelyurt ve Çamlıbel’de sıcaklık rekoru kırıldı!25 Nisan 2024 Perşembe 09:59
  • Hava sıcaklığı 39 dereceye kadar yükselecek25 Nisan 2024 Perşembe 09:59
  • Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıkacak…24 Nisan 2024 Çarşamba 08:40
  • Hava sıcaklığı 37 derece olacak22 Nisan 2024 Pazartesi 16:40
  • Tozlu hava cumartesi gününe kadar sürecek19 Nisan 2024 Cuma 08:31
  • Sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek19 Nisan 2024 Cuma 08:30
  • Sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek, Cumartesi günü yer yer yağmur bekleniyor18 Nisan 2024 Perşembe 08:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti