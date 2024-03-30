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CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanlığına Dünay Laçin Soyal seçildi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi 24’üncü Olağan Kongresi dün akşam Girne İlçe Binası kongre salonunda yoğun katılımla gerçekleşti.
CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanlığına Dünay Laçin Soyal seçildi

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat, milletvekilleri Fikri Toros, Ceyhun Birinci, Ürün Solyalı, Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile çok sayıda parti yetkilisi ve genç üyenin katıldığı kongrede kalabalık, salona sığmadı.

Oldukça coşkulu geçtiği gözlemlenen kongrede CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanlığına Dünay Laçin Soyal seçildi.

Demokrasi Şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ile açılan kongre, divan oluşumu ve konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından ise faaliyet raporunun onaylanması ve organların seçimine geçildi.

Yönetim kurulu seçiminde erkekler için kota uygulandı

Görevi devren CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkan Mustafa Sipahi ise Kıbrıslı Türk gençlerin geleceklerinin ancak federal bir Kıbrıs’ta olduğunu vurgulayarak, CTP’nin bu yolda güçlenerek yürümeye devam ettiğini belirtti. CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesinin yeni başkanı Dünay Laçin Soyal, kadınların çoğunlukta olduğu bir yönetim oluşturduklarına dikkat çekerek “Kadınların gücü ve liderlik kabiliyeti, toplumumuzun her alanında daha fazla temsil edilmeyi hak ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından, 23. Dönem faaliyet raporu üyelerin onayına sunuldu. Sunuş işleminin ardından ise CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Kongrede göreve getirilen yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Aysel Amir, Bahar Çağan Okumuş, Berk Ortunç, Çisem Özata, Deniz Barış Miralay, Devrim Ayaeş, Nihat Öztümen, Zalihe Yaradanaku.

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