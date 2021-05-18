Cumhurbaşkanı Tatar: “Kırım Tatarlarının acısı acımızdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Tatarlarının sürgün edilişinin 77. yıl dönümünde açıklama yaptı; “Kırım Tatarlarının acısı acımızdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırım Tatarlarının yurtlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümünde açıklama yaparken, Kırım Tatarlarına destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

“Dünya tarihinde kara bir leke ve büyük bir insanlık suçu olarak yer alan Kırım Tatarlarının yurtlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümünü büyük bir üzüntüyle yeniden anıyoruz. 18 Mayıs 1944 tarihinde Kırım Yarımadası'nda yaşayan Kırım Tatarları, dönemin Sovyetler Birliği hükümeti tarafından silah zoruyla yurtlarından çıkarılarak, Orta Asya’daki çalışma kamplarına sürülmüş, sürgün sırasında ve çalışma kamplarında binlerce yaşlı, çocuk ve kadın hayatını kaybetmişti.

Bugüne kadar Kırım Tatarlarının bütün hak ve menfaatleri ayaklar altında çiğnenirken, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilmesi de yeni acılara neden olmuştur.

Kıbrıs’ta Enosis hedefli Rum saldırılarında, 1963- 1974 döneminde sürgünün ve göçün büyük acılarını yaşayan Kıbrıs Türk halkı, her şeye rağmen mücadeleye devam eden Kırım Tatarlarının yanında olmaya ve acılarını paylaşmaya devam edecektir.

Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına, sürgün yollarında ve çalışma kamplarında hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anarken, Kırım Tatarlarının özgürlük ve bağımsızlıklarına kavuşmalarını ve 1944 yılından bu yana devam eden acılarının sona ermesini en içten duygularımla temenni ediyorum.”