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Cumhurbaşkanlığı'ndan Özersay- Anastasiadis gizli görüşmesiyle ilgili açıklama: Devlet geleneklerine ve ciddiyetine ters

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Özersay- Anastasiadis gizli görüşmesiyle ilgili açıklama: Devlet geleneklerine ve ciddiyetine ters
Cumhurbaşkanlığı'ndan Özersay- Anastasiadis gizli görüşmesiyle ilgili açıklama: Devlet geleneklerine ve ciddiyetine ters

Cumhurbaşkanlığı Dış işleri Bakanı Kudret Özersay İle Rum Lider Nikos Anastasiadis arasında gerçekleşen gizli görüşme ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelerine yer verildi:

Basında bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’ın bir süre önce Rum Lider Sayın Nikos Anastasiadis’le görüştüğü iddiaları yer almıştır.

Konuya ilişkin sorulara muhatap kalan Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan Sayın Ersin Tatar’ı telefonla arayarak konuya ilişkin izahat istemiştir. Sayın Başbakan böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini doğrulamıştır.

Bu görüşmenin öncesinde ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımıza Dışişleri Bakanı tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş olması devlet geleneklerine ve ciddiyetine terstir. Ayrıca siyasal etik değerlerle de bağdaşmamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı gerek Rum Liderliğiyle gerekse yabancı muhataplarla Kıbrıs Sorunu çerçevesinde yaptığı tüm resmi veya gayrı resmi görüşmelerin içeriği hakkında devletin ilgili tüm kurumlarına düzenli bilgi aktarmaktadır.

Son zamanlarda gerçekleştirdiği temaslar hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi aktarmamayı bir tavır haline getiren Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu kabul edilmesi olanaksız tutumu üzüntü vericidir.

Barış Burcu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

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