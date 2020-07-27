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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da beşinci olağanüstü birleşimini yapacak.

Genel Kurul’un yarınki gündeminde; KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname de görüşülecek.

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