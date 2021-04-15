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Danimarka’nın programdan çıkardığı AstraZeneca aşılarına Çekya talip oldu

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Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, Danimarka’nın aşılama programından çıkarma kararı aldığı AstraZeneca aşılarını bu ülkeden satın almak istediklerini bildirdi.
Danimarka’nın programdan çıkardığı AstraZeneca aşılarına Çekya talip oldu

Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, Danimarka’nın aşılama programından çıkarma kararı aldığı AstraZeneca aşılarını bu ülkeden satın almak istediklerini bildirdi.

Hamacek, AstraZeneca aşısı ile bazı kişilerde beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşması arasında bağ bulunduğu gerekçesiyle bu aşıyı programından çıkaran Danimarka’dan tüm dozları almaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya’dan Sputnik V aşısı almak için pazartesi Moskova’ya gideceğini anlatan Hamacek, “Rus aşısı sadece Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı sonrası kullanıma alınabilir.” dedi.

Aşı tartışmaları 2 bakanı yerinden etti

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rus ve Çin aşısının kullanımına destek vermeyen Sağlık ve Dışişleri bakanlarına tepki göstermiş, daha sonra ise her iki bakan görevden alınmıştı.

Çekya’da son 24 saatte 5 bin 33 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 1 milyon 590 bin 124’e çıktığı ülkede, yaşamını yitirenlerin sayısı 38 artarak 28 bin 124 oldu.

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