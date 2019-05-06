DAÜ 25. Liselerarası Matematik Yarışması’nı Lefkoşa Türk Maarif Koleji kazandı.

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen ‘25. Liselerarası Matematik Yarışması’ finali Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi ekiplerinin katılımı ile DAÜ’de Merkezi Derslikler, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda kalabalık bir izleyici önünde yapıldı. Yarışma öncesinde konuşan Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov yarışmanın tarihçesi ile ilgili bilgi vererek yarışmaya katılan tüm okulları kutladı ve yarışmaya mali destek veren Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’na teşekkür etti. Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan da konuşmasında, fakülte bünyesinde bulunan Matematik Bölümü’nden bahsederek bölümde yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora programları hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Necdet Osam da konuşmasında, DAÜ’nün bir misyon ve vizyonu olan dünya üniversitesi olduğunu söyleyerek öğrencilerden geleceği başka yerde aramamalarını istedi. Rektör Prof. Dr. Osam yarışmaya katılarak finale kalan tüm okullara başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Çok çekişmeli ve heyecanlı geçen final yarışması sonucunda,

Matematik öğretmenleri Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu ve Zehra Kavuklu Tokkan yönetimindeki, Alâra Güçlü, Berk Karacin ve Zekâ Kerim Okaygün’den oluşan Lefkoşa Türk Maarif Koleji ‘Birinci’,

Matematik öğretmeni Eser Özyalçın yönetimindeki, Kardelen Çoban, Uğur Berkay Çalışkan ve Umut Zengin’den oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ‘İkinci’,



Matematik öğretmeni Gülây Aksoy yönetimindeki, Aynur Samancı, Saadet Alâra Aktuğlu ve Tuğra Tolga Baki’den oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji ‘Üçüncü’,



olurken, yarışmada dördüncü olan

Matematik öğretmenleri Emine Hacışevki ve Remziye Korkuter yönetimindeki Eser Eroğlu, Halime Karabağ ve Harun Gürgönmez’den oluşan 20 Temmuz Fen Lisesi de ‘Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazandı.

Bu yıl, yarı final yarışmasında ikinci olan Matematik öğretmeni Melek Gavani yönetimindeki Ahmet Harnuboğlu, Emir Akçeşme ve Erdem Caner’den oluşan TED Kuzey Kıbrıs Koleji de ‘25. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

Yarışma sonrasında düzenlenen törenle ödüller; Birinci Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, İkinci 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne Milli Eğitim Denetleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Ahmet Karahan ve Üçüncü Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne de Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan tarafından verildi. Yarışmada Dördüncü olarak Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan 20 Temmuz Fen Lisesi’ne de ödülü merhum Onay Fadıl Demirciler’in eşi Serpin Demirciler tarafından verilirken, yarı final yarışmasında ikincisi olarak ’25. Yıl Özel Ödülü’nü kazanan TED Kuzey Kıbrıs Koleji’ne de ödülü Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov tarafından verildi.

Bireysel Yarışma Ödülleri de verildi.

Öte yandan, 16 Nisan 2019 tarihinde yapılan 25. Liselerarası Matematik Yarışması’nın bireysel kategorisinde birinciliği paylaşan olan Uğur Berkay Çalışkan (19 Mayıs TMK) ile Umut Zengin (19 Mayıs TMK), İkinci Tuğra Tolga Baki (Gazimağusa TMK), üçüncü Zekâ Kerim Okaygün (Lefkoşa TMK) ile ‘25. Yıl Özel Ödülü’nü kazanan Ahmet Harnuboğlu (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) ve ‘Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan Alâra Güçlü’ye (Lefkoşa TMK) ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Ali Özarslan, Fen ve Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ayhan Bilsel, Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov ve merhum Onay Fadıl Demirciler’in kızı Naciye Demirciler tarafından verildi.

Lefkoşa Türk Maarif Koleji Onay Fadıl Demirciler Şildi’nin sürekli sahibi oldu.

2014 yılında 5 yıllık süre için konan Onay Fadıl Demirciler Şildi II’ye en fazla adını yazdıran Lefkoşa Türk Maarif Koleji şildin sürekli sahibi oldu.

25 Yılın Birincisi de Lefkoşa Türk Maarif Koleji

Bu yıl yarışmanın 25. yılı olması dolayısıyla yarışmanın 25 yıllık değerlendirmesi de yapılarak okulların sıralaması da yapıldı. Buna göre, 12 birincilikle Lefkoşa Türk Maarif Koleji ‘25 Yılın Birincisi’ olurken, 7 birincilikle 20 Temmuz Fen Lisesi ’25 Yılın İkincisi’ ve 2 Birincilikle de Gazimağusa Türk Maarif Koleji de ’25 Yılın Üçüncüsü’ olarak ödüllendirildiler. Yarışmada ayrıca, birer birincilik kazanan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ’25 Yılın Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanırken, Namık Kemal Lisesi ile Erenköy Lisesi’ne de ’25 Yılın Matematik Bölümü Özel Ödülü’ verildi. Bu başarılarda katkısı olan müdür ve öğretmenlerle emekli müdürler ve emekli öğretmenler de törene davet edilerek ödüllendirildiler.