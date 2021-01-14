  • BIST 1.553
  • Altın 438,696
  • Dolar 7,3806
  • Euro 8,9414
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:13'ü yerel 19 vaka

DAÜ DSC Topluluğu Uzmanlarla Öğrencileri Bir Araya Getirdi

» »
DSC DAÜ için başvurular sonucunda yapılan mülakatlardan olumlu sonuç alındı ve böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez ve yalnızca DAÜ’de bulunan Google topluluğuna ait, Google destekli DSC aktif olarak açıldı.
DAÜ DSC Topluluğu Uzmanlarla Öğrencileri Bir Araya Getirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) öğrencileri Emre Özyavuz ve Yahya Helvacıoğlu tarafından kurulan ve Google geliştirici teknolojilerine ilgi duyan öğrenciler için üniversite tabanlı bir topluluk grubu olan DAÜ DSC Topluluğu, 14 Ocak 2021 Perşembe günü, saat 19:30’da, sosyal medya hesaplarından yeni bir etkinlik konseptiyle yayına başladı. Konuya ilişkin DAÜ DSC Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, “Yeni bir etkinlik konseptiyle karşınızdayız! Sektörün farklı alanlarından birçok uzman ismi konuk edeceğimiz, tecrübelerini ve tavsiyelerini dinleme fırsatı yakalayacağımız yeni serimiz ile sizlerleyiz” denildi. DAÜ 2013 yılı mezunu Kalite Yönetim Mühendisi Volkan Özdamar, söz konusu etkinlikte Developer Student Clubs Kıbrıs YouTube kanalında öğrencilerle buluştu.

 

KKTC’de Tek Oluşum DAÜ’de

DSC DAÜ için başvurular sonucunda yapılan mülakatlardan olumlu sonuç alındı ve böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez ve yalnızca DAÜ’de bulunan Google topluluğuna ait, Google destekli DSC aktif olarak açıldı. DAÜ DSC’den yapılan açıklamada, yalnızca üniversite öğrencilerinin değil, aynı zamanda isteyen lise öğrencilerinin de görev alabileceği bildirildi. Açıklamada, “Kulüp için oluşturduğumuz Google Form üzerinden çeşitli bölümlerden 73 öğrenci arkadaşımız başvuru yaptı. Başvuru yapmadan bizim kullandığımız platforma gelen öğrenci sayısı ise 204 oldu. Planlarımız arasında daha farklı ve sektörde ünlenmiş değerli kişilerle de anlaşmış olup ilerleyen haftalarda onlarla da eğitimler, webinarlar veya workshoplar düzenleyeceğiz” denildi.

 

Açıklamada, “Bu kısımda istediğimiz Kuzey Kıbrıs'ta yayılmak ve kitlemizin sadece IT öğrencilerinden ibaret olmaması, diğer fakülte ve bölümlerdeki öğrencilerle de buluşup farklı fikirden veya branştan olan öğrencilerle birlikte daha geniş kitlelere daha geniş etkinlikler düzenlemektir. Aynı zamanda ilklerin hep Gazimağusa'da yapıldığının dikkatini çekmek ve diğer 7 üniversitenin öğrencileri de cesaretlendirip öncü olmak ve Kuzey Kıbrıs'ta tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Google topluluklarının aktif olup öğrencilerin sadece burada okuyup gitmeden birşeyler geliştirip yerel halkında ihtiyaçlarını karşılayabileceği projeler yapıp birbirimizi desteklemek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

“Kış Kampı Düzenlemek İstiyoruz”

DAÜ DSC Topluluğu tarafından yapılan açıklama, şu şekilde devam etti: “Düzenlemek istediğimiz kış kampının yazılım dilleri veya siber güvenlik alanında olmasını istiyoruz. Yazılım dilleri olarak eğer okulumuzun değerli hocaları bu proje kapsamında gönüllü olarak görev almak isterse değerlendirebiliriz. Hedefimiz sıfırdan hiç bilmeyen bir kitleye göre ilerlemek. Onaylı başarı sertifikasını almak için katılımcılardan beklenen eğitmenlerimizle birlikte proje konusu olarak Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaçlarına yönelik bir proje belirleyip bunlar arasında katılımcıların yaptığı projeleri daha önceden belirlediğimiz hocalarımızla bir jüri oluşturup en beğenilen projeyi belirleyip ödüllendirilecektir. Bu sayede hem KKTC’nin ihtiyacına yönelik birden fazla proje farklı hem de okullardan farklı sektörden insanların fikirlerini görmüş olacağız.”

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a Ziyaret

DAÜ DSC Topluluğu öğrencileri, 12 Ocak 2021 Salı günü, saat 14:00’te, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer ile BTYO Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi Yeşim Kapsıl Çırak da hazır bulundu. DAÜ DSC Topluluğu öğrencileri, kendilerine bu konuda büyük destek veren Prof. Dr. Hocanın ve Doç. Dr. İşçioğlu’na teşekkür plaketi takdiminde bulundu. Ziyarette konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, öğrencilere her zaman destek vereceklerini belirterek bu tip öğrenci kulüplerinin önemine değindi ve kendilerine tavsiyelerde bulundu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kağan Günçe Uluslararası Dergide Danışma Kurulu Üyesi Oldu07 Ocak 2021 Perşembe 15:49
  • DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan yeni yıl kutlama mesajı31 Aralık 2020 Perşembe 14:34
  • DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası’nda Şampiyonlar Belli Oldu30 Aralık 2020 Çarşamba 17:35
  • DAÜ rektörü Prof. Dr. Hocanın’dan bakanlıklara ziyaret30 Aralık 2020 Çarşamba 17:31
  • DAÜ Eğitim Fakültesi’nde “Yeni Normalde Öğretmen Olmak” Konulu Çevrim İçi Söyleşi Gerçekleşti30 Aralık 2020 Çarşamba 14:01
  • Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar Vefat Etti28 Aralık 2020 Pazartesi 10:37
  • Prof. Dr. Mete Feridun yeni kitabını Daü Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a takdim etti25 Aralık 2020 Cuma 18:33
  • DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası Başladı23 Aralık 2020 Çarşamba 16:25
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi 2021 Ahmet Vural Behaeddin Takvimi Hazırladı23 Aralık 2020 Çarşamba 15:12
  • DAÜ-ATAUM’dan “21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası” Bildirisi22 Aralık 2020 Salı 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti