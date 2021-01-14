DAÜ DSC Topluluğu Uzmanlarla Öğrencileri Bir Araya Getirdi

DSC DAÜ için başvurular sonucunda yapılan mülakatlardan olumlu sonuç alındı ve böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez ve yalnızca DAÜ’de bulunan Google topluluğuna ait, Google destekli DSC aktif olarak açıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) öğrencileri Emre Özyavuz ve Yahya Helvacıoğlu tarafından kurulan ve Google geliştirici teknolojilerine ilgi duyan öğrenciler için üniversite tabanlı bir topluluk grubu olan DAÜ DSC Topluluğu, 14 Ocak 2021 Perşembe günü, saat 19:30’da, sosyal medya hesaplarından yeni bir etkinlik konseptiyle yayına başladı. Konuya ilişkin DAÜ DSC Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, “Yeni bir etkinlik konseptiyle karşınızdayız! Sektörün farklı alanlarından birçok uzman ismi konuk edeceğimiz, tecrübelerini ve tavsiyelerini dinleme fırsatı yakalayacağımız yeni serimiz ile sizlerleyiz” denildi. DAÜ 2013 yılı mezunu Kalite Yönetim Mühendisi Volkan Özdamar, söz konusu etkinlikte Developer Student Clubs Kıbrıs YouTube kanalında öğrencilerle buluştu.

KKTC’de Tek Oluşum DAÜ’de

DSC DAÜ için başvurular sonucunda yapılan mülakatlardan olumlu sonuç alındı ve böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez ve yalnızca DAÜ’de bulunan Google topluluğuna ait, Google destekli DSC aktif olarak açıldı. DAÜ DSC’den yapılan açıklamada, yalnızca üniversite öğrencilerinin değil, aynı zamanda isteyen lise öğrencilerinin de görev alabileceği bildirildi. Açıklamada, “Kulüp için oluşturduğumuz Google Form üzerinden çeşitli bölümlerden 73 öğrenci arkadaşımız başvuru yaptı. Başvuru yapmadan bizim kullandığımız platforma gelen öğrenci sayısı ise 204 oldu. Planlarımız arasında daha farklı ve sektörde ünlenmiş değerli kişilerle de anlaşmış olup ilerleyen haftalarda onlarla da eğitimler, webinarlar veya workshoplar düzenleyeceğiz” denildi.

Açıklamada, “Bu kısımda istediğimiz Kuzey Kıbrıs'ta yayılmak ve kitlemizin sadece IT öğrencilerinden ibaret olmaması, diğer fakülte ve bölümlerdeki öğrencilerle de buluşup farklı fikirden veya branştan olan öğrencilerle birlikte daha geniş kitlelere daha geniş etkinlikler düzenlemektir. Aynı zamanda ilklerin hep Gazimağusa'da yapıldığının dikkatini çekmek ve diğer 7 üniversitenin öğrencileri de cesaretlendirip öncü olmak ve Kuzey Kıbrıs'ta tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Google topluluklarının aktif olup öğrencilerin sadece burada okuyup gitmeden birşeyler geliştirip yerel halkında ihtiyaçlarını karşılayabileceği projeler yapıp birbirimizi desteklemek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Kış Kampı Düzenlemek İstiyoruz”

DAÜ DSC Topluluğu tarafından yapılan açıklama, şu şekilde devam etti: “Düzenlemek istediğimiz kış kampının yazılım dilleri veya siber güvenlik alanında olmasını istiyoruz. Yazılım dilleri olarak eğer okulumuzun değerli hocaları bu proje kapsamında gönüllü olarak görev almak isterse değerlendirebiliriz. Hedefimiz sıfırdan hiç bilmeyen bir kitleye göre ilerlemek. Onaylı başarı sertifikasını almak için katılımcılardan beklenen eğitmenlerimizle birlikte proje konusu olarak Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaçlarına yönelik bir proje belirleyip bunlar arasında katılımcıların yaptığı projeleri daha önceden belirlediğimiz hocalarımızla bir jüri oluşturup en beğenilen projeyi belirleyip ödüllendirilecektir. Bu sayede hem KKTC’nin ihtiyacına yönelik birden fazla proje farklı hem de okullardan farklı sektörden insanların fikirlerini görmüş olacağız.”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a Ziyaret

DAÜ DSC Topluluğu öğrencileri, 12 Ocak 2021 Salı günü, saat 14:00’te, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer ile BTYO Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi Yeşim Kapsıl Çırak da hazır bulundu. DAÜ DSC Topluluğu öğrencileri, kendilerine bu konuda büyük destek veren Prof. Dr. Hocanın ve Doç. Dr. İşçioğlu’na teşekkür plaketi takdiminde bulundu. Ziyarette konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, öğrencilere her zaman destek vereceklerini belirterek bu tip öğrenci kulüplerinin önemine değindi ve kendilerine tavsiyelerde bulundu.