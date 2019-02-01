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DAÜ “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı öğrenci kabul ediyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde bulunan YÖK ve YÖDAK onaylı “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” Yükseklisans programı 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde öğrenci kabul edecek.
DAÜ “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı öğrenci kabul ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde bulunan YÖK ve YÖDAK onaylı “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” Yükseklisans programı 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde öğrenci kabul edecek.

Eğitim dili Türkçe olan program, etkili eğitim yöneticisi olmak isteyen ve eğitim yönetimi alanında akademik kariyer planlayan kişiler için hazırlanmıştır. Eğitim yöneticisi olan veya olmayı planlayan adaylar eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan liderlik ve yöneticilik vasıfları, eğitim kurumlarında güncel bilgi ve uygulamalar, takım halinde çalışabilme ve kurum gelişimini etkili bir şekilde yönetebilme konularında bilgi ve deneyimlerini zenginleştirme fırsatı bulacaklar.

Eğitim yönetimi alanında akademik kariyer yapmayı planayan adaylar pratik bilgi ve deneyimlerin yanı sıra kuram, araştırma, istatistik ve nitel yöntemler, akademik yazım, formel raporlama, proje geliştirme gibi konularda bilgi ve deneyim kazanacaklar. KKTC’nin en donanımlı Eğitim Yönetimi kadrosuna sahip olan program, öğrencilere Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında uzman öğretim elemanları ile çalışma imkanı sunuyor. Ayrıca mezunlar, eğitim yönetimi alanında görev yapabilmekte, yönetim kadrolarına geçişte avantaj elde edebilmekte ve doktora programına devam edebilmektedir.

İlgilenenler başvurularını online olarak https://applyonline.emu.edu.tr/grad/default.aspx sayfasından yapabilirler.

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