DAÜ Elektrik Mühendisliği’nden iki yeni program

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde iki yeni lisans programı açılıyor. YÖDAK tarafından Nisan 2018 itibariyle öğretime başlama izni verilen “Biomedikal Mühendisliği” ve “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” programları, 2018-2019 Bahar Dönemi’nde öğrenci kabulüne başlıyor. Eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenen programların eğitim dili ise İngilizce olacak.

Biyomedikal Mühendisliği

Mühendislik prensiplerini biyoloji ve sağlık hizmetleri alanlarına uygulayan multidisipliner bir program olan DAÜ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri, Matematik, Fizik ve Kimya Bölümleri ile Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi ile koordineli olarak geliştirildi. Bu bağlamda programdan mezun olan mühendisler, insanlığın daha sağlıklı bir gelecek edinebilmesi için biyologlar, tıp doktorları ve eczacılarla iş birliği yapacak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

DAÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı ise hızla gelişen elektronik ve haberleşme endüstrilerinde ihtiyaç duyulan küresel mühendislik araç ve yöntemlerini başarıyla kullanabilen, yeni haberleşme yöntemleri ve araçları tasarlayabilme becerisine sahip, uluslararası dil ve kültürlerle donatılmış, takım halinde çalışabilen, öz güveni gelişmiş ve girişimci mühendisler yetiştirecek.