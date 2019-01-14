  • BIST 91.671
  • Altın 228,465
  • Dolar 5,4960
  • Euro 6,2977
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

DAÜ Elektrik Mühendisliği’nden iki yeni program

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde iki yeni lisans programı açılıyor.
DAÜ Elektrik Mühendisliği’nden iki yeni program

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde iki yeni lisans programı açılıyor. YÖDAK tarafından Nisan 2018 itibariyle öğretime başlama izni verilen “Biomedikal Mühendisliği” ve “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” programları, 2018-2019 Bahar Dönemi’nde öğrenci kabulüne başlıyor. Eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenen programların eğitim dili ise İngilizce olacak.

Biyomedikal Mühendisliği

Mühendislik prensiplerini biyoloji ve sağlık hizmetleri alanlarına uygulayan multidisipliner bir program olan DAÜ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri, Matematik, Fizik ve Kimya Bölümleri ile Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi ile koordineli olarak geliştirildi. Bu bağlamda programdan mezun olan mühendisler, insanlığın daha sağlıklı bir gelecek edinebilmesi için biyologlar, tıp doktorları ve eczacılarla iş birliği yapacak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

DAÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı ise hızla gelişen elektronik ve haberleşme endüstrilerinde ihtiyaç duyulan küresel mühendislik araç ve yöntemlerini başarıyla kullanabilen, yeni haberleşme yöntemleri ve araçları tasarlayabilme becerisine sahip, uluslararası dil ve kültürlerle donatılmış, takım halinde çalışabilen, öz güveni gelişmiş ve girişimci mühendisler yetiştirecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ YDİHO öğrencileri yaşlıları ziyaret etti10 Ocak 2019 Perşembe 16:01
  • Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” Sergisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Tarafından Açılacak10 Ocak 2019 Perşembe 15:58
  • DAÜ YDİHO öğrencileri yaşlıları ziyaret etti10 Ocak 2019 Perşembe 14:45
  • DAÜ’de çocuklarımız ve internet bağımlılığı ele alındı09 Ocak 2019 Çarşamba 14:10
  • Fotiu Kuik ile görüşecek09 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
  • DAÜ KENT-AG tarafından düzenlenen resim yarışması sonuçlandı09 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
  • DAÜ'nün Bankacılık ve Finans Konferans Bildirisi Springer'da yayımlandı08 Ocak 2019 Salı 16:10
  • DAÜ’nün bankacılık ve finans konferans bildirisi Sprınger’da yayımlandı08 Ocak 2019 Salı 16:09
  • DAÜ YDİHO öğrencileri Girne Bölgesi’ni tanidi07 Ocak 2019 Pazartesi 16:08
  • DAÜ’de trade master laboratuvar açılışı gerçekleşti07 Ocak 2019 Pazartesi 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti