DAÜ giriş ve burs sınavına başvurular başladı: Sınav 1 Haziran'da yapılacak!

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 2025–2026 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı için başvurular cuma günü başladı. 1 Haziran’da yapılacak sınav, KKTC ve Türkiye’de öğrenim gören belirli öğrenci gruplarına yönelik olacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, 2025–2026 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı başvuruları cuma günü başladı.

Başvurular, 29 Mayıs Perşembe günü,saat 23.59’a kadar çevrim içi olarak yapılabilecek. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DAÜ ve burs sınavı, KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC’de herhangi bir lise veya dengi okulda dört yıl kesintisiz eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ve KKTC’de ve Türkiye’de öğrenim gören ve Tıp veya Diş Hekimliği programlarını tercih edecek olan üçüncü ülke vatandaşı öğrencilere yönelik yapılacak.

GİRİŞ SINAVI 1 HAZİRAN'DA YAPILACAK

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı, 1 Haziran 2025 Pazar günü, 10.30 – 13.00 saatleri arasında Gazimağusa, Lefkoşa, İstanbul ve Mersin’de yapılacak.

Adayların sınav performans sonuçları, sınav günü olan 1 Haziran’da açıklanacak. Adayların sonuçlara itirazları 2 Haziran 2025 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar kabul edilecek. Programlara yerleştirme ve burs sonuçları, itirazların değerlendirilip sonuçlandırılmasından sonra açıklanacak.

Herhangi bir nedenle sınava giremeyen adaylar, ortak programlar hariç olmak üzere, diğer programlara Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleşebilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler başvurularını https://www.emu.edu.tr/kktcsinav adresinden çevrim içi olarak yapabilirler.

Sınav hakkında detaylı bilgiye 0533 845 09 24, 0542 877 99 18, 0533 849 56 23 veya 0539 107 16 16 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.