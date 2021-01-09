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DAÜ İç Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Üzerine Bağımsız Araştırmacı Pelin Derviş İle Söyleşi Gerçekleştirdi

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Pelin Derviş Yayın Projesi’nin ilk kitabı Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye’de Mimari Maket - 20. Yüzyıldan Bir Kesit, Mimarlar Derneği 1927 iş birliğiyle yayımlandı.
DAÜ İç Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Üzerine Bağımsız Araştırmacı Pelin Derviş İle Söyleşi Gerçekleştirdi

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü 7 Ocak 2021 Perşembe günü, saat 10:00’da, “Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye’de Mimari Maket – 20. Yüzyıldan Bir Kesit” kitabı üzerine Mimar, Mimarlık Tarihi Üzerine Bağımsız Araştırmacı, Yazar ve Editör Pelin Derviş ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen söz konusu söyleşide, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asu Tozan ve ITAS225 İç Mimarlık Tarihi-I dersi öğrencileri yer aldı.

Pelin Derviş Yayın Projesi’nin ilk kitabı Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye’de Mimari Maket - 20. Yüzyıldan Bir Kesit, Mimarlar Derneği 1927 iş birliğiyle yayımlandı. Kitap, maketin mimarlık pratiği-eğitimi-tarihi ve arşivindeki yerine değinen metinlerin yanı sıra sekiz maket yapımcısının —Sami Pazarbaşı, Sidel Pazarbaşı, Yusuf Z. Ergüleç, Selahattin Yazıcı, Mehmet Şener, Varjan Yurtgülü, İhsan Kostak, Murat Küçük— yaşam öyküleri, profesyonel çalışmaları ve üretimlerinden oluşan bir seçkiyi kapsıyor. Türkiye’de Mimari Maket Projesi’nin ilk çıktısı 2017 yılında, Studio-X Istanbul’da açılan Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye’de Mimari Maket başlıklı sergiydi. Kitap, hem çalışmanın filizlenmesine olanak veren bu sergiye hem de çalışma sürecinde iş birliği yapılan ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve SALT Araştırma ile arşiv özelinde yapılan çalışmalara ve bu bağlamdaki tartışmalara yer veriyor.

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Pelin Derviş Kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını yine aynı okulda Mimarlık Tarihi alanında tamamladı. 1999 ile 2004 yılları arasında kurucusu olduğu Atmosfer Planlama ve Tasarım Ofisi’nde kent envanterinden mekan ve nesne tasarıma uzanan çeşitlilik ve ölçeklerde projeler üretti. 2004 yılından sonra tamamen mimarlığın kültürel üretim boyutuna ve araştırma projelerine odaklandı. 2005-2010 yıllarında yöneticiliğini üstlendiği –kent, mimarlık ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren– Garanti Galeri’de çeşitli sergi, etkinlik ve yayınlar üzerinde çalıştı. Garanti Galeri, Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi ve Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin bir araya gelerek oluşturduğu SALT’ın kurulma çalışmalarına katkı verdi. 2010’da bağımsız olarak çalışmaya başladı. 2014’te bu alandaki çalışmalarını halen sürdürmekte olduğu Müşterek Yapım’ı kurdu. Kadir Has Üniversitesi’nde Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın kurulma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulundu (2018-2020).

2020’de bir Müşterek Yapım girişimi olan Pelin Derviş Yayın Projesi’ni kurdu. Araştırma ve kayıt altına almaya yönelik çalışmalarını ve kültürel etkinlikleri çeşitli kurumlar, bağımsız mimar ve tasarımcılarla işbirliği içinde yürüttüğü projelerle hayata geçirmektedir.

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