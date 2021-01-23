  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

DAÜ Iletişim Fakültesi’nden Bakan Olgun Amcaoğlu’na Ziyaret

» »
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ziyarette DAÜ İletişim Fakültesi tarafından hazırlıkları devam eden Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali hakkında bilgiler paylaşıldı.
DAÜ Iletişim Fakültesi’nden Bakan Olgun Amcaoğlu’na Ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ziyarette DAÜ İletişim Fakültesi tarafından hazırlıkları devam eden Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali hakkında bilgiler paylaşıldı. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali’ne gereken desteği vereceklerini dile getirerek, üniversitelerin sanat ile iç içe olmalarının önemine vurgu yaptı. Bakan Amcaoğlu ayrıca farklı projelere de desteklerinin her zaman olacağını ve iş birliklerinin devam edeceğini dile getirdi.

 

Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Bienal’e destek vermesinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Çavuşoğlu, yeni projeleri ile ilgili de Bakan Amcaoğlu’na bilgiler verdi.

 

Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali Nedir?

Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali, DAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilip, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Bienal, ismini Shakespeare’in ünlü oyununda söz edilen Gazimağusa kentindeki Othello Kalesi’nden almakta ve kentin kültür-sanatla olan ilişkisini simgeleyip ve vurgulamaktadır.

 

Üniversitelerin kültür, sanat ve yaratıcılığı desteklemesinin önemli rollerinden biri olduğunun farkındalığı ile Bienal’in ana motivasyonu, gerek ulusal gerekse uluslararası, hem sanatçı olma yolundaki tasarım ve film öğrencilerini, hem de genç sanatçılara hareketli sanatı kullanarak kendi düşüncelerini yansıtmaya teşvik ederek uluslararası bir platformda bir araya getirip, düşünce ve birikimlerin paylaşılabildiği üretken ve motive edici bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır.

 

Temel amaç, hareketli sanatlarla özgün fikirler üretebilecek, farklı bakış açılarıyla alana katkıda bulunabilecek sinema ve görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmak, kısa film yapımcılığının uluslararası alanda gelişmesine katkıda bulunmak ve kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamaktır

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ İle Atatürk Öğretmen Akademisi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı19 Ocak 2021 Salı 16:56
  • DAÜ Mezunlarına Yüksek Lisans Program Kayıtlarında %15 İndirim İmkanı18 Ocak 2021 Pazartesi 17:22
  • DAÜ İç Mimarlık Bölümü Uluslararası WEBİNAR Serilerine Devam Ediyor18 Ocak 2021 Pazartesi 17:06
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Tasarım Ve Araştırma Merkezi Eğitim Etkinlikleri Serisi Başladı16 Ocak 2021 Cumartesi 12:41
  • Prof. Dr. Nahide Gökçora’dan “Hekim Olarak Dr. Fazıl Küçük” Yazısı15 Ocak 2021 Cuma 14:48
  • DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Akademisyenlerinden Covıd-19 Ve Genetik Alanında Yayın15 Ocak 2021 Cuma 14:30
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın Dr. Fazil Küçük'ün Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı14 Ocak 2021 Perşembe 17:37
  • DAÜ DSC Topluluğu Uzmanlarla Öğrencileri Bir Araya Getirdi14 Ocak 2021 Perşembe 17:26
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerle İlgili Araştırma11 Ocak 2021 Pazartesi 15:13
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Jocanın’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı10 Ocak 2021 Pazar 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti