DAÜ Iletişim Fakültesi’nden Bakan Olgun Amcaoğlu’na Ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ziyarette DAÜ İletişim Fakültesi tarafından hazırlıkları devam eden Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali hakkında bilgiler paylaşıldı. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali’ne gereken desteği vereceklerini dile getirerek, üniversitelerin sanat ile iç içe olmalarının önemine vurgu yaptı. Bakan Amcaoğlu ayrıca farklı projelere de desteklerinin her zaman olacağını ve iş birliklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Bienal’e destek vermesinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Çavuşoğlu, yeni projeleri ile ilgili de Bakan Amcaoğlu’na bilgiler verdi.

Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali Nedir?

Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali, DAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilip, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Bienal, ismini Shakespeare’in ünlü oyununda söz edilen Gazimağusa kentindeki Othello Kalesi’nden almakta ve kentin kültür-sanatla olan ilişkisini simgeleyip ve vurgulamaktadır.

Üniversitelerin kültür, sanat ve yaratıcılığı desteklemesinin önemli rollerinden biri olduğunun farkındalığı ile Bienal’in ana motivasyonu, gerek ulusal gerekse uluslararası, hem sanatçı olma yolundaki tasarım ve film öğrencilerini, hem de genç sanatçılara hareketli sanatı kullanarak kendi düşüncelerini yansıtmaya teşvik ederek uluslararası bir platformda bir araya getirip, düşünce ve birikimlerin paylaşılabildiği üretken ve motive edici bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır.

Temel amaç, hareketli sanatlarla özgün fikirler üretebilecek, farklı bakış açılarıyla alana katkıda bulunabilecek sinema ve görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmak, kısa film yapımcılığının uluslararası alanda gelişmesine katkıda bulunmak ve kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamaktır