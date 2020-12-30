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DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası’nda Şampiyonlar Belli Oldu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu
DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası’nda Şampiyonlar Belli Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu. 18 yaş üstü kadınlar ve erkekler, 30 yaş üstü kadınlar ve erkekler ile çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde düzenlenen turnuvanın final maçları ve ödül töreni, 29 Aralık 2020 Salı günü, saat 19:00’da, DAÜ Tenis Kortları’nda yapıldı. Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile aynı zamanda müsabakalarda mücadele eden DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da katıldı.

 

Şampiyonlar Belli Oldu

18 yaş üstü kadınlar kategorisinde Aslı Öngün şampiyon olurken, ikinci sırayı Melis Gülcan elde etti. Kategorinin yarı finalistleri Deren Kalfaoğlu ile Gülzat Kustubayeva oldu. 18 yaş üstü erkekler kategorisinde şampiyon Tancan Kemaler şampiyon olurken, ikinci sırayı Bahtiyar Satış elde etti. Kategorinin yarı finalistleri Matin Razavi ile Yunus Ataduryyev oldu. 30 yaş üstü kadınlar kategorisinde şampiyon Mine Altay olurken, ikinci sırayı Özde Dağlı elde etti. Kategorinin yarı finalistleri Betül Güler ile Setareh Shirkhani oldu. 30 yaş üstü erkekler kategorisinde şampiyon turnuvanın düzenlenmesinde büyük emeği geçen Aydın Kayol olurken, ikinci sırayı Heidar Heidari elde etti. Kategorinin yarı finalistleri Ferhad Nazari ile Bilal Ceral oldu.

 

Çift kadınlar kategorisinde Deren – Diana ikilisi şampiyon olurken, ikinci sırayı Gülzat – Özde ikilisi elde etti. Kategorinin yarı finalistleri Gizem – Özge ile Ayşe – Melis ikilisi oldu. Çift erkekler kategorisinde Çağın – Serhan ikilisi şampiyon olurken ikinci sırayı Aydın – Avni ikilisi elde etti. Kategorinin yarı finalistleri Tancan – Erhan ile Cem – Emir ikilisi oldu. Karışık çiftler kategorisinde Aydın – Gülzat ikilisi şampiyon olurken, ikinci sırayı Erhan – Diana ikilisi elde etti. Kategorinin yarı finalistleri ise Marifi – Betül ile Tancan – Deren ikilisi oldu

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