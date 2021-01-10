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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Jocanın’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Jocanın’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

“Gazetecilik, hiç kuşkusuz dünyanın en fazla fedakarlık gerektiren mesleklerinden bir tanesidir. Gazeteciler, bizler evlerimizde rahat bir şekilde otururken dahi haber peşinde koşarak, gece gündüz demeden en doğru ve en hızlı şekilde topluma bilgi aktarmayı görev edinmişlerdir. Mesleklerinin zorlu şartlarına rağmen, mesai kavramı gözetmeksizin hizmet etmektedirler.

 

10 Ocak, 1961 yılından beridir Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. DAÜ adına, her şartta görevlerini fedakarca yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü gönülden kutlar, basın özgürlüğü kapsamında mesleklerini ifa edebildikleri ve hak ettikleri değeri daha fazla görebildikleri güzel bir gelecek temenni eder, yaşamını yitiren gazetecilerimize ise Allah’tan rahmet dilerim

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