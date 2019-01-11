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DAÜ robot takımı ROBOSUB uluslararası yarışmaya hazırlanıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü Öğrenci Kolu (DAÜ-IEEE) Robot Takımı, uluslararası ROBOSUB 2019 Otonom Denizaltı Yarışması için son hazırlıklarını yapıyor.
DAÜ robot takımı ROBOSUB uluslararası yarışmaya hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü Öğrenci Kolu (DAÜ-IEEE) Robot Takımı, uluslararası ROBOSUB 2019 Otonom Denizaltı Yarışması için son hazırlıklarını yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya Eyaleti’nde gerçekleştirilecek olan ROBOSUB 2019’da dünyanın en prestijli üniversiteleri mücadele edecek. Estonya’da düzenlenmiş olan ROBOTEX 2018 robot yarışmasında “Zihin Kontrollü Robot” kategorisinde birincilik elde eden DAÜ-IEEE Robot Takımı, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel ile birlikte yakın gelecekteki projelerini değerlendirmek üzere DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile bir görüşme gerçekleştirdi. “Caretta2”adını verdikleri ve tamamıyla DAÜ’de tasarlanmış olan denizaltı robotunu Prof. Dr. Osam’a sunan DAÜ-IEEE Robot Takımı, söz konusu yarışmaya katılabilmek için destek istedi. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün dünyanın önde gelen üniversiteleriyle her alanda rekabet içerisinde olduğunu ve DAÜ-IEEE Robot Takımı’na desteğinin tam olduğunu belirtti.

 

Yarışma 1 Ağustos 2019’da

DAÜ-IEEE Robot Takımı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “Dünyanın en büyük robot topluluklarından olan ROBONATION tarafından organize edilen ROBOSUB, her yıl 40 üniversitenin katılımıyla gerçekleşmektedir. Yarışmanın amacı 15 dakika içerisinde yapılan otonom denizaltı aracıyla hedeflenen görevleri tamamlamaktır. Bu görevler Otonom Sualtı Sistemleri kapsamında devam etmekte olan en güncel bilimsel araştırmalar çerçevesinde düzenlenmektedir.EMU IEEE Robot Takımı ile oluşturulan üniversitemizin en büyük robot takımı AQUABOTICS, 15 kişilik farklı mühendislik bölümlerinden öğrenci kadrosuyla üniversitemizi ABD’de temsil etmek için hazırlanmaktadır. Oluşturulan takımda DAÜ Mühendislik Fakültesi’nde eğitim gören Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Öğrencileri görev almaktadırlar.1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak olan ROBOSUB yarışmasına robot takımımız Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel’in danışmanlığında hazırlanmaktadır.”

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