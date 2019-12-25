DAÜ Şehitleri Anma Programı, Barbarlık Müzesi’nde devam etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) iş birliğinde düzenlenen “Tbp. Bnb. Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına: Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını” paneli ve anma töreni kapsamında, 24 Aralık 2019 Salı günü Barbarlık Müzesi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

Barbarlık Müzesi’nde saat 10:30’da başlayan anma törenine, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Kumsal baskınında eşi ve çocukları katledilen Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın çocukları ve ailesi, Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın kurucusu olduğu Elazığ İzzet Paşa Vakfı ile Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi yetkilileri, muharip dernekler, kurum kuruluşların ve okulların temsilcileri ile askeri erkan katıldı. Saygı Duruşu ve Saygı Atışı’nın gerçekleştirildiği törende İstiklal Marşı’nın ardından anıta çelenkler konuldu.

Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden Belgin Çelikesmer’in şiir okuduğu törende, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı (KTKA) Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Raif Akgün, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kültür Kolu Başkanı Kadir Okyar ve merhum Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuşmasında; “Biz aile olarak dört kayıp verdik, Kıbrıslı Türkler ise yüzlerce kayıp verdi. Vatan sağolsun” dedi. Prof. Dr. İlhan, Kıbrıslı Türklerin varlık mücadelesinde yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın anıta karanfiller koymalarına müteakip, müze ziyaret edildi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ziyaret Edildi

Törenin ardından “Tbp. Bnb. Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına: Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını” paneli ve anma törenini organize eden kurum temsilcileri, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi makamında ziyaret etti. Kabulde, TC Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın çocukları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Necip İlhan, DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat Aktuğralı, TC Devlet Sanatçısı Mustafa Turan, Elazığ İzzet Paşa Vakfı, Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi yetkilileri yer aldı.

Söz konusu ziyarette Büyükelçi Başçeri, böyle başarılı bir etkinlik yapan kurum temsilcilerini tebrik ederek karşılıklı olarak bu gibi faaliyetlerin daha sık yapılması gereğinin altını çizdi. Rektör Prof. Osam da bu gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı. Program, Türkiye’den gelen misafirlerin Boğaz Şehitliği ile Muratağa, Sandallar, Atlılar Şehitlikleri’ne gerçrekleştirilen ziyaretin ardından sona erdi